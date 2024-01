Sanitat estudia obrir la vacunació sense cita prèvia cada any al principi de la temporada de grip

Sanitat estudia obrir la vacunació sense cita prèvia i en qualsevol centre de salut cada any a l'inici de la temporada de grip. Així ho ha assegurat el conseller Marciano Gómez durant la seua visita al Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana, a València.

El responsable de Sanitat explica que la temporada de grip estava planificada amb antelació i que és normal que els serveis sanitaris es tensen, però que es van veure sorpresos per la ràpida expansió dels contagis, que es van multiplicar per tres en a penes una setmana. Segons Gómez, la conselleria ha extret diversos aprenentatges d'això, i un és la possibilitat d'obrir la vacunació sense cita prèvia per a tots els ciutadans molt abans cada any.

Després de només tres dies d'aplicació, 70.000 valencians s'han vacunat de la grip o la covid sense cita prèvia, segons dades de Conselleria. Per a Gómez, la prioritat és avançar en la vacunació per a previndre els contagis, i després "intentar que la pressió es quede a les portes d'urgències i els hospitals i no arribe a les UCI".

De moment el conseller ha explicat que s'han pres mesures com la "reprogramació de l'activitat quirúrgica" i una coordinació "exquisida" amb les residències de la tercera edat on hi ha una major prevalença d'esta mena de virus respiratoris.

Els experts de Conselleria esperen que el pic de la corba de virus estiga entre la tercera i quarta setmana", amb la qual cosa és previsible que la situació empitjore en els pròxims dies, segons va reconéixer el mateix conseller. L'Hospital de la Plana de Castelló és el més afectat de moment, ja que ha hagut de duplicar els llits en totes les seues habitacions.

El Ministeri bloqueja la contractació de metges

Sindicats com ara UGT o el SATSE fa dies que denuncien la falta de metges d'atenció primària en els departaments de salut. El conseller assegura que està d'acord amb la reivindicació, però matisa que "nosaltres ja tenim una sèrie de places pressupostades que no podem contractar. No sé quantes vegades he de reiterar-ho: pregue al Ministeri que convoque un consell exclusiu per a poder contractar personal".

Altres professionals que urgix contractar són els psicòlegs per a nodrir el Pla de salut mental 2024-2027 presentat dilluns, i que tindrà una inversió de 724 milions d'euros. "Ens falten psicòlegs clínics i volem contractar tots els que es puga, també psiquiatres. Hi ha voluntat i pressupost, el problema és que no hi ha tants psicòlegs que s'estiguen formant", ha explicat Gómez.

El responsable de Sanitat ha assegurat que no preveu la col·laboració amb la sanitat privada i que de moment el nivell de tensió assistencial és assumible per a l'estat. D'altra banda, ha agraït als ciutadans vacunats i ha fet una crida a la "responsabilitat cívica" dels que no ho estan. "Quan una persona es vacuna no solament es protegix a si mateixa, sinó també el seu entorn".

Gómez ha rebutjat la imposició de mascaretes en altres llocs que no siguen centres de salut, però sí que ha reiterat la seua recomanació en farmàcies, ortopèdies i centres escolars (estos últims, en cas de tindre algun símptoma).

Nou decret per al CICU

Durant la seua visita al Servei d'Emergències Sanitàries, el conseller ha recordat que la descentralització dels CICU és una mesura que estava en el programa electoral del Partit Popular i que compliran amb un decret que es preveu que s'aprove al febrer o març. A més, ha avançat que estan treballant en una nova regulació per a estos centres d'emergència que permeta millorar-ne el funcionament respecte al que tenen ara.

Gómez ha explicat que el servei d'emergències és un dels centres més capdavanters d'Espanya, i ha visitat diverses estances amb tecnologia innovadora per a previndre emergències. "Hi ha una sala que simula una casa i on es practiquen totes les circumstàncies en les quals ens puguem trobar qualsevol ciutadà en el seu domicili", ha assegurat el conseller.

El responsable de Sanitat també ha pogut veure diverses ambulàncies amb connexió directa amb els hospitals de referència. "Té tecnologia en línia perquè, per exemple, en el cas d'un infart, les dades dels electros que es facen al pacient s'envien a l'hospital i, quan el pacient arriba, ja les ha vistes el cardiòleg".