València demana al Govern que declare l'interés públic de la Capitalitat Verda per a rebre fons

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha assistit dijous a l'acte d'inauguració de la Capitalitat Verda Europea 2024, celebrat al Palau de la Música, on ha reclamat al Govern d'Espanya que declare esta distinció com a esdeveniment excepcional d'interés públic. “Això suposaria un incentiu, també a escala fiscal, perquè les empreses s'involucren en este projecte i per a fomentar la col·laboració publicoprivada. Vitòria, la primera ciutat espanyola a ser Capitalitat Verda, ho va aconseguir, i nosaltres reclamem la mateixa consideració”, ha assegurat Catalá.

Per a l'alcaldessa, “si volem que la nostra ciutat tinga més zones verdes, si volem que els nostres agricultors tinguen futur i si volem que les nostres empreses avancen en sostenibilitat, necessitem el concurs de tots”. Agraïments Durant el seu discurs inaugural, María José Catalá ha agraït la presència de representants de ciutats verdes europees, especialment la ciutat de Tallinn, i la ciutat de Vílnius, que agafarà el testimoni en 2025, així com les ciutats Green Leaf 2024, Velenje i Helsingør, i l'anterior alcalde de la ciutat, Joan Ribó, “per la seua tasca per a convertir València en una ciutat més verda”. Segons l'alcaldessa, “hui agafem el testimoni de Tallinn i ho fem amb molta força. S'inicia un any en què se celebraran més de 400 activitats, on València serà el far de les polítiques verdes d'Europa per a construir una ciutat més humana, més sostenible i més preparada per a combatre el canvi climàtic”.