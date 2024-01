Carrers tallats a València per la carrera 10K Ibercaja

Este cap de setmana, la 10K Ibercaja afectarà, este diumenge, la circulació a València en els dos marges de l’antic llit del riu Túria i els barris de Mestalla i Exposició, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat.

El desenvolupament de la carrera suposarà afeccions a la circulació del trànsit rodat de 9.30 a 12.45 hores. Prèviament, de 8.30 a 9.30 hores, se celebrarà la segona edició de la 5K València.

Es mantindran carrils lliures per al trànsit rodat a l’avinguda Blasco Ibáñez, Comte de Trénor i Pintor López, mentre que l’Albereda, entre Pla del Real i la plaça de Saragossa, així com les seues vies transversals, es tancaran a la circulació íntegrament des de les 6.00 hores del mateix diumenge, encara que, per qüestions de muntatge de l’eixida i meta, des del dissabte 13, a les 8.00 hores, hi haurà talls parcials, i estarà prohibit estacionar en tots dos laterals i part central des d’este divendres 12 a les 22.00 hores.

👟El domingo a las 9:30h vuelve la #10KValencia, con las siguientes afecciones en el @TransitValencia:

📍Alameda, entre Llano del Real y plaza Zaragoza, y sus vías transversales



🗓️Viernes ⏰22h

Prohibido estacionar



🗓️Sábado⏰8h

Cortes parciales



🗓️Domingo ⏰6h

Cortes totales

⬇️ pic.twitter.com/66so2JxaKB — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 11 de enero de 2024

Recorreguts nous de l’EMT València

EMT València ha planificat recorreguts nous dissabte i diumenge amb motiu de la carrera 10K. Dissabte, pel muntatge de l’eixida i meta al passeig de l’Albereda, s’aplicaran noves rutes en les línies 6, 11, 16, 26, 70, 94 i 95 entre les 18.00 hores i la mitjanit.

I diumenge, dia de la carrera, s’establixen itineraris nous en un total de 22 línies des de les 7.00 hores, amb l’objectiu de mantindre el servei públic de transport i acostar les persones usuàries el màxim possible a les seues destinacions. Les línies C1, Exprés, 40, C2 i 94 se suprimixen fins a les 11.00 h del matí.

Les noves rutes poden consultar-se en la pàgina web de l’EMT i els seus canals de difusió habituals. Les línies 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 31, 32 i 81 acostaran les persones usuàries a l’inici i la meta de la carrera al passeig de l’Albereda.