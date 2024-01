El crèdit a la C. Valenciana s’afona en l’últim any amb l’alça dels tipus

El volum dels crèdits concedits per les entitats financeres a la Comunitat Valenciana a particulars i empreses ha registrat una contracció acusada en un any, segons les últimes dades del Banc d’Espanya, corresponents a setembre de 2023. En este mes, l’estoc dels préstecs bancaris era de 103.721 milions, aproximadament 8.200 milions menys que el setembre de 2022, quan estava en 111.917. El descens ha sigut molt acusat en termes intertrimestrals, atés que esta xifra estava en 107.212 milions en finalitzar juny de l’any passat, la qual cosa implica que, en només tres mesos, es va registrar un descens pròxim als 3.500 milions.

La inflació i els tipus expliquen en bona part esta evolució. Els preus es van disparar després de l’inici de la guerra a Ucraïna el febrer de 2022, la qual cosa va provocar que el Banc Central Europeu trencara el juliol d’eixe any la seua política de tipus d’interés al zero per cent i iniciara una senda de pujades del cost dels diners amb la intenció manifesta de posar límit a la inflació. Des de llavors, el BCE ha elevat els tipus fins al 4,5 %, encara que sembla que ja estiga en la senda de les retallades una vegada que l’alça dels preus s’ha contingut.

Euríbor

Eixe increment del preu del diner ha tingut un efecte negatiu sobre el gran consum dels valencians, singularment per l’efecte que ha tingut en l’euríbor, el principal indicador hipotecari, la qual cosa, al seu torn, s’ha traduït en una disminució en el finançament d’habitatges. Les famílies demoren les grans inversions.

Una prova d’eixa dinàmica en la despesa es troba en els depòsits bancaris, que mesuren la capacitat d’estalvi de les famílies valencianes. I és que els diners que els clients tenen en les entitats financeres que operen a la Comunitat Valenciana ascendia a un rècord de 133.325 milions d’euros al final del tercer trimestre de 2023. Un any abans, esta xifra estava en 130.448 milions, amb la qual cosa s’ha produït un increment de quasi 3.000 milions. D’estos, la part substancial, 1.500 milions, s’han sumat des del tancament del segon trimestre de 2023, malgrat que eixe període ha coincidit amb les vacances d’estiu, en les quals el consum s’ha disparat.

Oficines

D’altra banda, el Banc d’Espanya també ha publicat les últimes dades sobre l’evolució del nombre d’oficines bancàries. Es manté el replegament d’estes entitats, però en molta menys força que en els exercicis anteriors. Així, en finalitzar el mes de setembre de l’any passat, el sector tenia a la Comunitat Valenciana 1.635 oficines, la qual cosa suposa un descens de nou sucursals.