El poliesportiu del Cabanyal s’obri a les persones sense sostre davant de la baixada de les temperatures

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València ha aprovat el tràmit d’avaluació ambiental del Pla de reforma interior (Pepri) de Sant Miquel dels Reis, un projecte que fa diversos anys que està pendent i que integra tant el monestir de Sant Miquel, l’“Escorial valencià”, horta protegida, habitatges fora d’ordenació i solars i edificis degradats. El març de 2023 es va adjudicar, després d’una licitació prèvia fallida, la redacció del Pepri, i, a finals d’any, es va dur a terme un procés de participació ciutadana a Orriols. Conclosa la fase de consulta, s’inicia ara el procés d’avaluació ambiental estratègica.

Este pla de reforma ordenarà els espais i usos en l’entorn de Sant Miquel. Un dels elements que distorsiona l’edifici, de màxima protecció com a bé de rellevància local, és l’edifici residencial de deu plantes, declarat fora d’ordenació, situat enfront del monestir. El Pepri manté la previsió d’enderrocament d’este immoble i el reallotjament dels propietaris. El portaveu del Govern, Juan Carlos Caballero, ha assegurat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en relació amb l’edifici fora d’ordenació, que “encara no s’ha pres cap decisió” sobre l’enderrocament.

També en matèria de patrimoni s’ha aprovat, en la Junta de Govern, incloure el teatre Olympia i la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, propietat municipal, en el catàleg de béns protegits del Pla especial de Ciutat Vella. L’Ajuntament de València va iniciar en 2021 els tràmits per a la protecció del centenari teatre Olympia com a lloc històric i bé de rellevància local (BRL). L’edifici, que forma part d’una illa completa situada en el xamfrà dels carrers Sant Vicent, Garrigues i Mestre Clavé, protegida ja amb nivell 1, ha funcionat ininterrompudament com a teatre o cine des de fa més d’un segle i és part de la memòria popular de València i la voluntat de l’anterior govern i de l’actual és que continue mantenint este ús.

Traslladades 15 persones a albergs

La regidora de Benestar Social, Marta Torrado, ha comparegut, juntament amb Caballero, per a informar de les noves mesures adoptades de cara al descens de les temperatures que s’espera per als pròxims dies. El poliesportiu del Cabanyal, amb 25 llits, s’obrirà hui, a partir de les 20 hores, per a poder atendre les persones derivades del Servei d’Urgències Socials, que funciona les 24 hores i que s’ha reforçat amb tres persones més. “Esta nit s’han atés ja 15 persones que s’han portat al Centre d’Atenció a Emergències Socials”. A una persona que no va voler anar a un alberg se li van facilitar mantes. A tots se’ls va repartir beguda calenta i mantes. Hi haurà 25 llits disponibles perquè ningú passe la nit a la intempèrie.

La Junta de Govern ha aprovat també reforçar el pressupost per a serveis socials en més de tres milions d’euros. D’eixa quantitat, més d’un milió d’euros es destinarà a l’atenció de la salut mental, especialment dels xiquets, “que és la pandèmia del segle XXI”.

En matèria econòmica, la Junta de Govern també ha aprovat hui les primeres devolucions de 2024 de l’IAE a comerços i empreses que van tancar per la pandèmia de la covid. Són tres expedients que sumen 19.000 euros i que s’afigen als 52 expedients resolts en 2023, per un import de 117.000 euros.

Caballero també s’ha referit hui a la celebració de la Capitalitat Verda i ha donat dades d’assistència. “L’esdeveniment ha comptat amb més de 500 persones i 60 mitjans acreditats. Més de 1.300 persones van assistir als actes. La llum de València il·lumina València i és ja el far europeu en polítiques verdes i de sostenibilitat. N’estem molt satisfets”.