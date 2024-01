El PP nomena cinc gestores en grans municipis de València i Alacant

La Junta Directiva Autonòmica del PPCV, que es reunix hui a Alzira, aprovarà cinc gestores en grans municipis valencians de més de 20.000 habitants, tres d’Alacant i dos de València. Segons ha pogut saber este diari de fonts de la direcció del partit, el moviment busca reforçar els seus actuals portaveus en eixos consistoris, que, malgrat barallar per estes alcaldies el passat 28 de maig, no presidixen estes agrupacions locals.

En la cúpula de la formació que comanda Carlos Mazón interpreten que este fet afeblix la seua figura tant internament com davant dels equips de govern municipals i busquen donar-los un suport. Els ajuntaments valencians on s’imposaran gestores són Paterna i Manises, i Dénia és un dels tres alacantins.

Així, Sara Palma liderarà la gestora de Paterna; Susana Herraiz, la de Manises, i Pepa Font, la de Dénia. Malgrat ser les persones encarregades de conduir les seues agrupacions fins a eixa renovació de lideratges, no està decidit que, fet i fet, siguen elles les que es presenten als congressos locals, confirmen les fonts populars.

La candidatura de Palma va estar envoltada de polèmica. No era afiliada al PP i a penes tenia vincles amb l’agrupació local, però les dificultats de trobar un aspirant que convencera la direcció va fer que Mazón s’inclinara finalment per ella. La de Manises va ser una altra de les candidatures que se li va embossar als populars i finalment es va triar Herraiz a dit, la qual cosa va generar malestar en el PP local.

Font, per la seua banda, és una històrica del PP a Dénia, si bé des de 2003 ha barallat per l’alcaldia com a independent. En 2023 va tornar al partit conservador, encara que no va poder amb el socialista Vicent Grimalt. Ha sigut recentment nomenada com a comissionada de la Generalitat per al port de Dénia.

Mompó prepara una executiva provincial a la seua mesura

Abans d’eixe conclave de la direcció autonòmica en el qual s’aprovaran els cinc equips tècnics municipals tindrà lloc la Junta Provincial del PP de València, que dirigix Vicent Mompó. Tots dos actes tindran lloc a Alzira i comptaran amb la presència del president del partit i cap del Consell, Carlos Mazón.

El president de la Diputació de València aprofitarà el conclave per a introduir canvis en el seu equip directiu i adaptar-lo a la seua mesura, ja que ara té carta blanca per a confeccionar-los al seu gust després dels resultats del 28M, eleccions en què la formació conservadora va voltejar el tradicional domini socialista en estes comarques i, fins i tot, va aconseguir formar govern en la corporació provincial gràcies al suport d’Ens Uneix i de Vox, enfortint, així, el lideratge de Mompó.

Cal recordar que el líder provincial va arribar a la presidència del PP de València en 2022 com a candidat de consens, per la qual cosa va haver d’incloure en la seua directiva membres d’altres corrents del partit, que llavors travessava per un moment delicat. Així, el popular va haver de fer lloc a afins a l’expresidenta del PPCV, Isabel Bonig; a l’actual alcaldessa de València, María José Catalá, o als diputats nacionals Belén Hoyo i Vicente Betoret (este últim, ara a les Corts).

Però el poder ho calma tot i ara el partit viu un moment intern radicalment oposat. No hi ha lluites entre famílies i hi ha espai per a tots després de conquistar, al maig, pràcticament totes les institucions de la Comunitat Valenciana.

Segons fonts del partit, Mompó planeja concentrar els canvis en la figura dels coordinadors comarcals, i donaria continuïtat als seus números dos i tres en la junta provincial, Reme Mazzolari i Avelino Mascarell. La vicepresidenta segona de la Diputació i regidora de l’Ajuntament de Llíria mantindria el seu càrrec de secretària general, i l’alcalde de Xeraco seguiria com a vicesecretari d’organització.

Es confirmaran les baixes de Javier Montero, que se’n va anar a Vox després d’acceptar el càrrec de secretari autonòmic d’Emergències; la de José Andrés Hernández, exportaveu a Alzira que va abandonar el partit després de no ser el candidat el 28M, o Antonio de Saá, qui s’ha incorporat al Consell fa escassos dies com a vicegerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar).

En el seu lloc, Mompó promourà perfils que ja ha triat per al seu equip en la Diputació. Així, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i la de Carlet, Laura Sáez, estan cridades a assumir noves responsabilitats, igual que el diputat al Congrés Fernando de Rosa; la portaveu del PP a Picassent, Inma González, o el regidor a Requena Alberto García.