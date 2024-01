Troben el cadàver nu d’un home a la platja de Gandia

La Policia Nacional investiga les causes de la mort d’un home d’uns 60 anys que ha sigut trobat este matí en l’arena de la platja de Gandia.

El cos ha sigut vist per personal de neteja que treballava en eixa zona, en el centre de la platja Nord, els quals han telefonat immediatament a la Policia. Segons assenyalen fonts consultades, el cos estava completament nu, a excepció de les sabates que duia posades.

Immediatament s’han presentat en el lloc agents de les policies nacional i local de Gandia, que han acordonat la zona per a tractar de buscar pistes que revelen les causes de la mort. Cap a les 11 del matí, la comissió judicial desplaçada al lloc ha ordenat l’alçament del cadàver i el trasllat d’este a l’Institut de Medicina Legal de València, on se li practicarà l’autòpsia per a tractar de determinar el motiu de la mort.

En les proximitats del cos no s’ha trobat cap document que permeta la identificació de la persona morta, per la qual cosa s’ha obert el protocol de cerca d’homes que consten com a desapareguts, per si coincidixen les característiques físiques.

La Policia no descarta cap hipòtesi, fins i tot la d’una persona que haja decidit llevar-se la vida llançant-se a la mar durant la nit o a primeres hores del matí, encara de nit.