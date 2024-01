El Govern confirma el seu nou subdelegat a València

El Govern d’Espanya ha confirmat, este dilluns, José Rodríguez Jurado com a nou subdelegat a València, un nomenament del qual va informar Levante-EMV a principis de gener. Rodríguez Jurado, que s’incorporarà este dimarts a l’equip de Pilar Bernabé al Palau del Temple, és graduat en Dret, funcionari de carrera amb plaça a l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer des de 2009 i pròxim al secretari general del PSPV a la província de València i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Rodríguez Jurado substituïx l’actual subdelegada Raquel Ibáñez, amb un perfil més tècnic i que feia poc més d’un any que ocupava el càrrec, des de desembre de 2022, quan va ascendir després de la jubilació de Luis Felipe Martínez. La seua designació s’emmarca dins de la campanya de renovació general d’estos llocs que la Moncloa ha emprés i que afectarà la pràctica totalitat de subdelegacions provincials.

Graduat en Dret, des de març de 2023 és funcionari de carrera del cos superior tècnic d’administració general A1, i exercix les seues funcions com a responsable de l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer. Amb anterioritat, en 2009, va obtindre la seua plaça com a funcionari en este ajuntament, com a administratiu del grup C1. Allí va exercir les funcions de responsable del Departament de Recursos Humans, entre 2009 i 2011. Funcions que va tornar a exercir des de 2019 fins a la data.

A més, segons informa Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, “té una àmplia formació en àrees relacionades amb l’Administració, com la gestió de personal en l’Administració o la prevenció de riscos laborals, entre d’altres, i ha participat com a assessor en la creació i el desenvolupament del programari per al control d’horaris dins del Departament de Recursos Humans del consistori de Canet”. A més, és militant del PSPV des de 2008 i afiliat a UGT des de 2011.

Este perfil coincidix amb el retrat robot que es buscava des de Ferraz i la Moncloa per a dotar estos llocs de més calat polític, perquè, a més de les qüestions de seguretat ciutadana i trànsit, exercisquen també de contrapés al nou poder de la dreta en la Diputació de València i a l’ajuntament de la capital. Que Rodríguez Jurado no haja format part de la gestió del Botànic intenta evitar que el PP replique amb comparacions amb el que s’ha fet en el passat.