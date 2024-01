L’aeroport de València frega els 10 milions de passatgers en 2023 i s’acosta a la seua capacitat màxima oficial

L’aeroport de València ha tancat el millor any de la seua història, amb 9.948.141 passatgers registrats en 2023 i un creixement del 22,6 % respecte a l’any 2022. Un rècord de trànsit que es queda molt prop dels 10 milions de viatgers i que supera l’anterior millor xifra de la terminal valenciana, registrada en 2019, amb 8.539.579 passatgers.

De la xifra total de viatgers comptabilitzats en 2023, 9.924.550 van correspondre a passatgers comercials, dels quals 7.044.009 van viatjar en vols internacionals, la qual cosa suposa un increment del 26,5 % respecte a l’any anterior. Ho van fer en vols nacionals 2.880.541, un 14 % més que el 2022. El president i conseller delegat d’Aena, Maurici Lucena, ha destacat que “estes xifres rècord en el transport aeri són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social d’Espanya. Tots hem de felicitar-nos per estes dades. També les aerolínies, que, com Aena, van patir les dures conseqüències de la pandèmia, i ara ja estan transportant més passatgers que mai”.

Italians

Entrant a detallar les principals procedències i destinacions dels passatgers internacionals registrats en 2023, els més nombrosos van ser els d’origen/destinació Itàlia, que van sumar 1.486.330 viatgers; seguits de França, amb 864.207; Alemanya, amb 850.080; el Regne Unit, amb 845.922; Països Baixos, amb 705.589, i Portugal, amb 341.799.

Quant a les operacions, l’Aeroport de València va gestionar un total de 82.234 vols en 2023, la qual cosa suposa un increment de l’11,9 % respecte als moviments de 2022.

Dades del mes de desembre

L’aeroport de València va tornar a registrar rècord mensual de passatgers al desembre i va comptabilitzar un total de 725.332 viatgers, un 18,6 % més que el mateix mes de l’any anterior. Respecte a les operacions, es van gestionar 6.091 vols durant l’últim mes de l’any, la qual cosa va implicar un increment del 10,2 % respecte a desembre de 2022.

Una capacitat augmentada

Però este impuls, més enllà de la xifra, dona lloc a una altra realitat. Perquè els quasi deu milions de passatgers anotats este 2023 acosta més que mai l’aeròdrom a la capacitat màxima que va fixar l’últim document de regulació aeroportuària (Dora), un document que establix el marc normatiu sota el que han d’operar tots els aeroports a Espanya i que estarà vigent fins a 2026. Este document establia un volum de passatgers límit per a les instal·lacions valencianes de 10,5 milions, una quantitat a la qual podria arribar-se en este 2024 si l’avanç continua. No obstant això, a preguntes sobre esta amenaça, fonts d’Aena explicaven a este diari, este dilluns, que eixa capacitat màxima ha quedat “desfasada” i que no hi ha la preocupació d’arribar a un “col·lapse”.

El motiu, remarquen, són les obres de modernització que es van dur a terme este any passat en la terminal. Estes, per exemple, van millorar parts clau com la del control de seguretat, el ritme d’inspecció a l’hora del qual s’ha incrementat des dels 1.500 fins als 2.000 usuaris, actuacions que han permés elevar eixe límit. En esta línia, les fonts esmentades asseguren que tot i que el Dora no es modificarà fins d’ací a dos anys, actualment sí que “s’està treballant dins del disseny funcional de l’aeroport”; tot, amb l’objectiu d’“augmentar la capacitat i projectar com serà el futur de l’aeroport”.