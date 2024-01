Mor Carles Falcón després del seu accident en el Dakar

Carles Falcón no ha pogut superar les terribles seqüeles de l’accident que va patir en la segona etapa del Dakar i el seu equip Twin Trail ha comunicat este dilluns la seua defunció. El pilot català, de 45 anys, va patir una caiguda en el quilòmetre 448 de la segona especial i va haver de ser reanimat in situ i traslladat a l’hospital de Riad, on va romandre en l’UCI, en coma induït, fins que va ser repatriat a Espanya fa tres dies, en estat crític.

Un edema cerebral va fer que els metges saudites ajornaren l’operació de la vèrtebra C2, que era urgent. A més, també es van confirmar fractures en cinc costelles, clavícula i monyica esquerra. Des que va tornar a Espanya, no s’ha pogut fer res per salvar-li vida, tal com explica el comunicat de l’equip, que confirma que “els danys neurològics causats per la parada cardiorespiratòria en el moment de l’accident són irreversibles”. El comunicat del seu equip diu el següent: “Este dilluns 15 de gener, Carles ens ha deixat. L’equip mèdic ha confirmat que els danys neurològics causats per la parada cardiorespiratòria en el moment de l’accident són irreversibles. Carles era una persona somrient, sempre activa, que gaudia amb passió de tot el que feia, especialment les motos. Ens ha deixat fent una cosa que era el seu somni, córrer el Dakar. Estava gaudint, era feliç damunt de la moto. Hem de recordar-lo amb el seu somriure i la felicitat que generava en tots. Enginyer informàtic de formació. Instructor de motos i guia de viatges amb passió per la moto. Són molts els que han aprés al seu costat. Ensenyava amb paciència, energia i felicitat, feia que tots gaudiren de la moto. Això és el que ens ha deixat i mantindrem sempre amb nosaltres, tots els que hem estat prop d’ell, família, amics, companys i seguidors. Des de la família i l’equip, demanem, per favor, que es mantinga la privacitat dels actes de comiat que es duran a terme els pròxims dies. Gràcies per la comprensió”.