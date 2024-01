Sandra Gómez demana que es mantinguen els lloguers socials de València

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha exigit a María José Catalá que mantinga els descomptes en els lloguers d’AUMSA, tal com va fer la seua formació durant el mandat passat, al capdavant de la gestió d’esta empresa pública. En 2013, en plena crisi immobiliària, AUMSA va aplicar un descompte en els lloguers públics de l’empresa, ja que tenia nombrosos habitatges buits i el lloguer era igual o superior al de renda lliure. En arribar al govern, el Partit Socialista va mantindre estos descomptes, a causa de les dificultats que travessen nombroses famílies de la ciutat i l’ascens dels preus dels lloguers en el mercat lliure.

Descomptes aplicables

Estos descomptes eren del 15 % en els habitatges del centre històric, del 25 % en les de la resta de la ciutat, i d’un 35 % en promocions determinades. A més, es descomptava el 50 % del preu de garatges i trasters per estar molt per damunt del preu de mercat. Gómez ha recordat que van caducar el desembre de 2023, sense que el nou govern del Partit Popular i Vox els prorrogara, per la qual cosa, en el rebut del lloguer de gener, hi ha famílies que suportaran pujades de més de 100 € en l’habitatge, a la qual cosa cal sumar els garatges i trasters, que, en anar units als habitatges, no poden renunciar a ells.

“En lloc de ser una garantia per a les famílies que ho necessiten, l’habitatge públic per al PP també és un negoci al qual cal traure-li rendibilitat”

“En un context en el qual els valencians i valencianes dediquen més del 42 % del sou al lloguer, la xifra més alta en una dècada i molt per damunt del 30 % que és el màxim acceptable, la senyora Catalá decidix que, com els preus de mercat han pujat, l’Administració ha de fer el mateix. En lloc de ser una garantia per a les famílies que ho necessiten, l’habitatge públic per al PP també és un negoci al qual cal traure-li rendibilitat” ha assegurat Gómez.

Lloguers privats

“A la negativa a mantindre els preus de l’habitatge públic de lloguer, cal sumar que el PP de València ha renunciat també a fer el que és a la seua mà per a intentar frenar l’auge del preu dels lloguers privats. Això porta a situacions límit a multitud de famílies, i de persones soles que es veuen obligades a compartir pis per no poder fer front al pagament dels lloguers”, afirma la portaveu socialista.

“María José Catalá ha descartat aplicar les mesures que posa a la disposició dels ajuntaments la nova Llei d’habitatge per a contindre els preus dels lloguers. També ha rebutjat el Pla Reviure sense oferir una alternativa per a traure al mercat els habitatges buits de la ciutat. Ha aprovat descartar l’aplicació del dret de tanteig i retracte en nombrosos supòsits, al·legant que la gestió és complicada. Així mateix, ha descartat aplicar una restricció dels apartaments turístics que estava a punt per a ser tramitada. El PP no només no fa res per frenar l’especulació de l’habitatge, sinó que se suma a això, amb l’habitatge públic, augmentant de manera abusiva els lloguers, i sense reunir-se amb els inquilins ni comunicar-ho de cap manera. Eixa és la seua manera de governar”.