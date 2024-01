Alzira facilitarà la retirada de senglars abatuts amb l’objectiu de triplicar les captures

L’Ajuntament d’Alzira signarà un conveni amb una empresa per a canalitzar la retirada de senglars abatuts pels caçadors que no es vagen a destinar al consum humà, i que s’utilitzaran per a la fabricació de pinsos, amb la intenció de facilitar la caça als aficionats i amb l’expectativa de triplicar les peces que es capturen. L’anunci el va fer el regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá, en l’assemblea de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Alzira), celebrada dilluns a la Casa de la Cultura.

Montalvá va detallar que, en moltes ocasions, els caçadors no saben què fer amb els senglars que s’abaten en les postes, en molts casos peces de gran volum, la qual cosa els porta a ser molt selectius. “Fins ara, els han recollits i guarden la carn en neveres, però ja no saben què fer i abandonar un cadàver està prohibit. Parlant amb ells, em deien que, si tingueren un lloc on tirar-los, es podrien triplicar les peces que es capturen”, explica Montalvá.

L’Ajuntament ha contactat amb una empresa del sector avícola que compta amb un servici de retirada de restes animals per a la fabricació de pinsos que està disposada a facilitar el depòsit de senglars morts amb este mateix fi, sense cap cost per a l’Ajuntament, ha assenyalat Montalvá, que destaca que l’empresa vol col·laborar amb agricultors i caçadors i que tots els col·lectius implicats “veuen avantatges i estan il·lusionats en el fet que es puga caçar més sense portar gent de fora”, i, d’alguna manera, tractar de reduir els danys que ocasionen els senglars en el camp.

La proliferació de porcs salvatges en els últims anys s’ha convertit en un autèntic maldecap per als agricultors, que no només patixen els danys en forma d’arbres furgats, marges trencats o gomes del degoteig perforades, sinó que, fins i tot, en algunes zones d’Alzira, han alertat que fins i tot se “servixen” les taronges de l’arbre. L’augment de la població també ha provocat un degoteig d’accidents de trànsit.

Montalvá assenyala que, des que va assumir la Regidoria d’Agricultura després de les municipals de maig, ha analitzat alternatives com la possibilitat d’incinerar els senglars abatuts, encara que, finalment, gràcies a la col·laboració d’esta empresa, s’ha considerat que la seua retirada per a la fabricació de pinsos es tracta de la millor opció, ja que permet depositar els senglars morts a qualsevol hora del dia. “El caçador continuarà recollint l’animal amb algun remolc i el podran portar a esta empresa a qualsevol hora sense preocupar-se de si algú li’l compra o el congelen”, insistix el regidor, que no dubta a assenyalar que “les grans solucions no tenen per què ser cares”.

Enrique Montalvá recorda que l’Ajuntament té un conveni amb l’Associació de Caçadors d’Alzira pel qual, en la mesura que rep queixes dels agricultors pels danys ocasionats per senglars, els indica en quins punts poden dur a terme postes. El nombre de senglars abatuts i portats analitzar al laboratori de referència, en la farmàcia Alamanzón, va marcar en 2022 un rècord amb 346 captures, que dona compte de com d’estesa està el que Montalvá no dubta a qualificar de “plaga”.