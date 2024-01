El Consell aprovarà una llei de renovables que exigirà menys garanties econòmiques als inversors

La reforma legislativa que prepara el Consell per a posar fi a l’embossament de les renovables elimina les exigències econòmiques que estan frenant el desenvolupament de les plantes fotovoltaiques a la Comunitat Valenciana. La Generalitat té intenció d’aprovar, abans del 30 de gener, un nou decret llei de renovables que millore la normativa aprovada fa quasi quatre anys pel Consell del Botànic per a impulsar el desplegament de parcs fotovoltaics i eòlics, i que en la pràctica ha propiciat el bloqueig de 420 projectes per la seua “ambigüitat” i requisits “lleonins”, segons han denunciat en els últims mesos els promotors. El Consell equipararà la normativa a les de la resta d’autonomies de l’Estat, on el desenvolupament de plantes renovables ha agafat velocitat de creuer.

La reforma, segons fonts coneixedores del projecte legislatiu, es basa en quatre grans eixos: eliminació de requisits econòmics als promotors que fins ara només es demanen a la Comunitat Valenciana; fi de la revaluació exhaustiva de projectes millorats pels avanços tecnològics; reforç de l’Administració amb personal extern; i digitalització dels tràmits. L’objectiu de la Generalitat és tindre a punt el nou decret llei abans del 30 de gener.

Fracàs del Botànic

La Generalitat liderada per Ximo Puig va aprovar, fa quasi quatre anys, el Reial decret 14/2020, de 7 d’agost, amb mesures que havien d’accelerar la implantació d’instal·lacions “per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica”, després de l’esclat de la pandèmia. Fonts del sector lamenten que, en la pràctica, la normativa va ser un fracàs perquè estava redactada de manera ambigua, situació que va aprofitar Compromís per a bloquejar el desplegament renovable. Des de l’entrada en vigor del decret llei, a la Comunitat Valenciana només s’han connectat fotovoltaiques amb una potència de 90 megawatts, enfront del que ha ocorregut a Andalusia, Castella-la Manxa, Aragó i Extremadura, on, en cada una d’estes comunitats, s’han desenvolupat parcs amb 3.000 MW de potència.

Legislació única

El problema de fons és que la llei valenciana té requisits que no s’exigixen en altres comunitats autònomes. El més onerós per als inversors és l’exigència que els promotors tinguen els diners llestos per al desenvolupament dels parcs abans de l’obtenció de la llicència. “La justificació és que es fa per a avaluar la solvència econòmica de les empreses, però impossibilita el desenvolupament de parcs. És impossible que ningú et concedisca el finançament sense l’autorització. Hi ha grans empreses amb la màxima solvència econòmica a les quals requerixen 30 milions en efectiu o el compromís de finançament bancari. Hi ha un muntó de projectes que estan bloquejats per este requisit que només s’exigix a la Comunitat Valenciana”, asseguren les mateixes fonts.

Revaluació

La Generalitat també simplificarà la revaluació de projectes iniciats fa quatre anys i que s’han modificat davant de la millora tecnològica de les plaques solars. “Ara fan falta menys mòduls fotovoltaics perquè oferixen millor rendiment. Alguns promotors han reduït les hectàrees dels seus projectes perquè, amb menys plaques, aconseguixen la mateixa potència i els obliguen a revaluar tot el projecte. Això no passa en cap lloc”, afigen.

A més, el Consell reforçarà el personal que tramita els parcs amb funcionaris d’altres departaments o amb l’ajuda de treballadors externs procedents de Tragsa o el Col·legi d’Enginyers Industrial. De manera paral·lela, es digitalitzarà la tramitació per a donar-li agilitat.