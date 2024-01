Copa: el rival preferit, però amb cautela

El València Basket va acariciar amb els dits la condició de cap de sèrie per a la Copa, però al final va acabar en el bombo 2 després de la derrota a la Fonteta contra el Dreamland Gran Canària el passat 7 de gener, complicant-se així, a priori, el camí cap al títol. Però el destí ha volgut creuar-los de nou en l’emparellament de quarts de final de la Copa, donant així l’oportunitat de revenja als taronja, en una Copa que tindrà també els emparellaments següents: Barça - Baxi Manresa, Unicaja - Tenerife i Reial Madrid - UCAM Múrcia.

El València Basket disputarà el partit de quarts de final el dijous 15 de febrer a les 21.00, després del Reial Madrid - UCAM Múrcia, que obrirà la competició i que és el partit del qual eixiria el rival en la semifinal, que es disputaria el dissabte 17 de febrer a les 18.00 h.

Per l’altra part del quadre, el Barça - Manresa es jugarà el divendres 16 de febrer a les 18.00 h, i l’Unicaja - Lenovo Tenerife, el mateix divendres a les 21.00 h.

El sorteig es va celebrar al Museu Picasso de Màlaga, ciutat que acollirà, per cinquena vegada, el torneig del 15 al 18 de febrer.

Quatre precedents

Este xoc contra el Dreamland Gran Canària serà el cinqué enfrontament en l’històric coper entre estos dos equips, amb tres victòries valencianes i una per als canaris. Serà la quarta vegada en què es troben en quarts de final.

El primer precedent va ser en el primer encreuament de 2003, en un partit que va acabar amb triomf taronja per 81 a 70. El segon enfrontament va ser en les semifinals de l’edició de 2013, en la qual el València Basket va traure el seu bitllet per a la final en imposar-s’hi per 83-72. L’únic xoc que ha caigut fins ara del costat del Dreamland Gran Canària va ser en els quarts de final de la Copa 2016, edició en què l’equip groc es va imposar per 78-83.

L’últim precedent va ser en els quarts de final de 2017, quan l’equip taronja es va imposar per 88-72 com el primer pas cap a la seua cinquena final de Copa del Rei, encara que de totes estes només es va aconseguir guanyar la primera, en 1998, amb Víctor Luengo de capità.

El director esportiu del València BC, Luis Arbalejo, no va amagar la seua satisfacció després de conéixer el resultat del sorteig, encara que també va advertir del perill d’un rival que ja els va guanyar recentment a la Fonteta. “És positiu jugar el dijous, en cas que guanyes, tens un dia més de descans. I com que no hem aconseguit ser caps de sèrie, tenies l’opció de Reial Madrid, Barcelona, Unicaja o Gran Canària. I, a més dels cocos de Madrid i Barça, Unicaja és l’amfitrió i juga a casa. Si haguérem pogut triar, l’haguérem triat, però els tenim un màxim respecte al Gran Canària, que damunt ens ha guanyat fa uns dies a casa. A un partit pot passar qualsevol cosa, tenen un gran equip i són recents campions de la Eurocup. Estem contents amb jugar el dijous i contents amb el sorteig, però amb el màxim respecte, és un gran equip, venen de jugar contra l’Unicaja i van competir fins al final. Està fent una Eurocup increïble, té una molt bona plantilla i serà un partit complicadíssim”.

A això va afegir Arbalejo que “en la Copa, fer travesses és complicat. El Madrid, primer, ha de superar el Murcia, que ve de guanyar-los. Si guanyara el Múrcia, allí vam patir molt i vam guanyar en la pròrroga, i amb el Madrid vam perdre en la pròrroga. Tenim el mateix respecte al Madrid, que al Murcia, al Gran Canària, que a qualsevol”.