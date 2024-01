Mazón eliminarà sis empreses públiques i anuncia una auditoria a tot el sector instrumental

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat, este dimarts, una auditoria externa a tot el sector públic davant de les “irregularitats” detectades en estes empreses per la Sindicatura de Comptes i altres entitats fiscalitzadores, així com el tancament de sis d’estos organismes per “duplicitats” amb uns altres ja existents. El cap del Consell ha acusat l’anterior govern de contractar a dit per més de 700 milions d’euros, de pagaments a tercers “sense control ni autorització” i de “falta de rigor” en la gestió dels recursos públics, un “conjunt d’alarmes” que porten a este estudi detallat de tot el sector públic. Els resultats s’esperen per a finals d’any.

Mazón ha justificat la supressió d’entitats públiques per les “duplicitats” en les quals incorrien, ja que les seues competències, segons ha defensat, estan ja cobertes per altres direccions generals ja existents. Així, desapareixeran l’Agència Valenciana de l’Energia, la de Digitalització i Ciberseguretat, la d’Informació i Control Alimentaris, la de Residus i Economia Circular, la de Canvi Climàtic i l’Escola Valenciana d’Administració Pública.

Mazón ha assegurat que el personal “no polític” adscrit a estos organismes “s’incorporarà” a les direccions generals que ja complixen estes tasques. “No hi ha res a témer, llevat que hagen comés alguna irregularitat”, ha assenyalat el popular, que ha confirmat que esta mesura no suposarà un estalvi per a la caixa pública, ja que estos ens encara no estaven operatius. “No suposen una despesa, perquè no van ser capaços de desenvolupar-los, però evitem obrir la porta a contractacions a dit. Tanquem la porta a les col·locacions, que la van deixar convenientment preparada”, ha insistit Mazón.

El president ha assenyalat que “tots els informes tècnics de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció de la Generalitat posen de manifest el descontrol i el malbaratament” de l’anterior govern de PSPV, Compromís i Unides Podem. De tots estos informes, ha destacat cinc conclusions principals: “procediments de contractació irregulars”, “falta de rigor en la gestió de recursos públics”, “duplicitats de despesa”, “retribucions a treballadors a dit al marge de la llei” i “pagaments a tercers sense control ni autorització”.

Mazón, que ja va posar en mans de l’Advocacia estos fets, ha airejat algunes dades d’eixos informes per a justificar les auditories i el tancament de les sis empreses públiques, per ser un “pou sense fons” i una “barra lliure” de la contractació a dit. Per exemple, ha recordat que “només 4 de les 54 empreses del sector públic han rebut una valoració positiva” d’estes fiscalitzacions. Així mateix, ha criticat que les adjudicacions a dit dels últims quatre anys ascendixen a 254.000 contractes per valor de 713 milions d’euros, i l’increment de la plantilla amb el Botànic, l’augment de personal del qual ha xifrat en el 35 % i del 47 % en despesa, pujant de 400 a 600 milions.

Doble auditoria a la recerca de responsabilitats penals

Davant de la “gravetat” de la situació, Mazón ha anunciat que el Consell iniciarà “ja” els tràmits per a fer una auditoria detallada de tot el sector instrumental en el seu conjunt. Esta s’encarregarà a una empresa externa, mitjançant una licitació en la qual s’està treballant actualment. El treball inclou una auditoria “forensic” per a les entitats sobre les quals hi ha més ombra de sospita. Es tracta d’estudis molt detallats, segons ha comentat, per a “conéixer exactament on ha anat cada euro”. “Posarem els millors professionals a comprovar, una a una, les despeses que s’han produït per a conéixer les irregularitats i exigir, allà on faça falta, les responsabilitats administratives i, fins i tot, penals que s’hagen pogut produir”, ha advertit. Poc més tard, la portaveu del Consell, Ruth Merino, ha defensat l’externalització d’estes investigacions, per ser “més adequat i objectiu”.

En paral·lel, es posarà en marxa una altra auditoria operativa de totes les empreses públiques per a detectar “duplicitats i ineficiències” com les que han portat a decretar el tancament dels sis organismes. Així, la “forensic” servirà per a obtindre conclusions sobre la gestió prèvia i l’operativa, per a la presa de decisions posterior sobre els ens públics. No es descarten més supressions, ha dit Mazón.