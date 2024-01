La zona de baixes emissions i la reservada a veïns conviuen ja a Ciutat Vella

Els canvis en el trànsit de Ciutat Vella Nord que ha dissenyat i executat el nou Govern municipal de María José Catalá han arrancat a baixa velocitat. De fet, ahir encara no s’havia senyalitzat l’àmbit de l’APR com la primera zona de baixes emissions (ZBE) de València. Fonts de la Regidoria de Mobilitat han confirmat que hui mateix s’instal·laran els senyals —entre altres punts, al carrer Corona i a la plaça de Portal Nou—, per a identificar la ZBE com un espai urbà vetat als cotxes més contaminants, però només en els dies de màxima contaminació. Això és, poques vegades a l’any, a València.

A efectes pràctics, per als conductors que ja poden circular per l’APR, veïns, familiars, taxistes o furgonetes de repartiment, no canvia res. Els residents que tenen la seua targeta poden entrar i eixir sense restriccions. A més, com va publicar Levante-EMV, s’ha ampliat el nombre d’accessos per als comerciants i els fallers, que havien reclamat més permisos a l’anterior govern municipal sense èxit. La zona de baixes emissions arranca amb un model descafeïnat, perquè els cotxes contaminants hi tindran l’accés prohibit, sota la pena de ser multats, però en dies molt puntuals. Per als conductors que manquen de permisos per a circular per l’APR es mantenen les restriccions. Qui hi entre amb el seu cotxe, la seua furgoneta o la seua moto sense l’autorització d’un resident, una falla, un hotel o un comerç, serà multat.

Això sí, l’equip del regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha introduït una sèrie de canvis, en la mobilitat i l’estacionament de l’àmbit de l’APR, i en els seus voltants, que han buscat acontentar alguns veïns, els comerciants i les entitats falleres.

Ahir mateix es van habilitar 31 places més d’aparcament per a no residents, perquè abans eren verdes, només per a residents; i ahir van començar el dia de color taronja, això és, de rotació, de pagament. Estes places, per exemple als carrers Na Jordana, Corona, Salvador Giner o Beneficiència, podran ser utilitzades per a estacionar per vehicles autoritzats per residents, entitats habilitades —com les falles— i negocis —per exemple, una clínica veterinària— quan els seus ocupants acudisquen al barri a visitar un familiar, a les reunions de la falla o per a portar la seua mascota a operar.

Per tant, s’han eliminat els trajectes tancats o bucles. Això significa que els autoritzats a circular per l’interior de l’APR poden accedir als carrers del Moro Zeid i Sant Miquel des de Cavallers i el carrer de Dalt (perquè es permet travessar la plaça del Tossal); i també es pot circular pel carrer de Dalt sense desviar-se, així com eixir per Pintor Fillol i Pare d’Òrfens cap a la Blanqueria.