Brussel·les accepta els compromisos de Renfe per a liberalitzar la venda de bitllets

La Comissió Europea ha acceptat els “compromisos jurídicament vinculants” oferits per Renfe per a obrir a la competència la venda de bitllets per Internet. L'operador ferroviari espanyol s'ha compromés a subministrar a les plataformes competidores, que venen bitllets, tot el seu contingut, així com dades en temps real relatives als seus servicis de transport ferroviari de passatgers. Estos compromisos resolen les “reserves preliminars” de competència plantejades fa quasi un any per Brussel·les.

“La decisió adoptada hui obri a la competència la venda de bitllets en línia a Espanya. A partir d'ara, les plataformes independents de venda de bitllets tindran accés a tota la informació necessària per a innovar i competir eficaçment amb els canals de distribució en línia de Renfe”, ha celebrat la vicepresidenta executiva i responsable de competència de la Comissió, Margrethe Vestager. Segons la danesa, la decisió és “crucial” perquè hi haja uns servicis ferroviaris “més assequibles” i un transport més “respectuós” amb el medi ambient. Va ser l'abril de 2023 quan la Comissió Europea va llançar una investigació formal sobre Renfe davant la sospita que la companyia podia haver abusat de la seua posició dominant en el mercat espanyol del transport ferroviari de passatgers per negar-se a proporcionar a les plataformes de venda de bitllets competidores el contingut complet de la seua gamma de bitllets, descomptes i característiques, així com dades en temps real (prèvies al viatge, durant el viatge o posteriors al viatge) relacionades amb els seus servicis de transport ferroviari de passatgers La Comissió va arribar a la conclusió amb caràcter preliminar que la negativa de Renfe podria haver impedit a les plataformes rivals competir amb els canals digitals directes propis de Renfe, en detriment dels consumidors. Este comportament, segons Brussel·les, podria infringir les normes de competència de la UE, que prohibixen l'abús de posició dominant. Bateria de compromisos Per a donar resposta als dubtes de Brussel·les, Renfe va oferir un paquet de compromisos. Entre el 26 de juny i el 8 d'agost de 2023, la Comissió va sotmetre a prova eixos compromisos i va consultar a tots els tercers interessats per a comprovar si buidarien els problemes en matèria de competència. A la llum del resultat d'esta prova de mercat, Renfe va modificar els compromisos inicialment proposats i va oferir diverses respostes. En primer lloc, posar a la disposició de les plataformes de venda de bitllets de tercers tots els continguts actuals i futurs i les dades en temps real mostrades en qualsevol dels seus propis canals en línia. Este compromís es farà efectiu a tot tardar el 29 de febrer de 2024, amb algunes excepcions limitades. La llista de compromisos també inclou exigir a les plataformes de venda de bitllets de tercers un coeficient mitjà mensual màxim de consultes-reserves, que és la relació entre el nombre de consultes relacionades amb la venda de realitzades al sistema de venda de bitllets de Renfe i el nombre de vendes reals realitzades durant un període de temps determinat. Suspensió temporal Renfe només podrà suspendre temporalment l'accés d'una plataforma competidora al seu sistema de vendes únicament si superara el coeficient màxim de consultes-reserves aplicable, cosa que afectaria negativament el sistema de vendes de Renfe o amenaçaria immediatament d'obstaculitzar la venda de bitllets d'eixa companyia. Segons Brussel·les, este mecanisme garantix de manera efectiva que Renfe puga funcionar sense solucions de continuïtat, preservant al mateix temps la competitivitat de les plataformes de venda de bitllets de tercers. L'operador també haurà de garantir una taxa d'error -la relació entre el nombre de sol·licituds de reserva fallides i el total de sol·licituds de reserva- que no podrà superar el 4 % en 2024 i l'1 % des de 2025. L'acord també inclou una clàusula de no elusió per la qual Renfe es compromet a no utilitzar mesures tècniques o comercials deslleials, no raonables o discriminatòries que impedisquen o obstaculitzen l'accés i la distribució del contingut i les dades en temps real de Renfe. Els compromisos romandran en vigor per temps indefinit. El seu compliment el vigilarà un administrador encarregat de la supervisió designat per Renfe, que informarà la Comissió durant un període de deu anys.