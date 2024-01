Interior demana a la Generalitat assumir la meitat del cost de la Policia Autonòmica

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remés una carta de resposta als consellers de les comunitats autònomes de Galícia, Andalusia, Aragó i Comunitat Valenciana, les quatre governades pel PP, instant-los a renovar els convenis sobre Unitats Adscrites de Policia Nacional i assumir el cost de la meitat d'estes plantilles.

En la seua carta, Grande-Marlaska anuncia que se'ls convocarà en la Secretaria d'Estat de Seguretat per a renovar els convenis caducats, i recorda l'increment d'efectius de la Policia des que governa Pedro Sánchez, amb "màxim històric" d'agents en 2023 en totes les comunitats autònomes.

El passat 12 de desembre, el conseller andalús de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa, Antonio Sanz, va qualificar "d'incomprensible i inacceptable" l'actitud del ministeri sobre la renovació del conveni. "Si no se signa el conveni, no es poden traure ofertes d'ocupació i, per tant, no es poden cobrir places", va dir, responsabilitzant d'això el Govern central.

En la seua carta, Grande-Marlaska diu que és coneixedor de les "dificultats" d'estes unitats dependents orgànicament de la Direcció General de la Policia, encara que funcionalment ho fan de les conselleries d'Interior de les comunitats autònomes, segons els convenis signats.

Plenament implicat

"Estic plenament implicat a dur a terme quants esforços siguen necessaris per a la conservació i recuperació de les seues capacitats", assenyala Grande-Marlaska, que a continuació al·ludix a la "potenciació dels recursos humans" amb 13.100 nous policies i guàrdies civils després de la pèrdua d'efectius en l'etapa de l'últim Govern del PP.

Augment de plantilles

El ministre dona dades concretes de l'increment de plantilles en estes comunitats autònomes: 2.946 més a Andalusia en relació amb 2017, 1.787 més a la Comunitat Valenciana, 575 més a Galícia i 323 més a Aragó.

"Una vegada aconseguit l'objectiu, entenem que és procedent fer el mateix amb la plantilla de les Unitats Adscrites", apunta Grande-Marlaska, per a la qual cosa insta a procedir a la "necessària renovació dels convenis" amb cada comunitat autònoma.

En este sentit, subratlla que és "imprescindible garantir l'assumpció efectiva" per estes comunitats autònomes de les obligacions derivades de la disposició final quarta de la Llei orgànica 2/1986 per a "coadjuvar al finançament de les respectives unitats adscrites mitjançant la cobertura d'una quantitat anual equivalent al 50 % dels costos del manteniment".

Amb este objectiu, conclou, la Secretaria d'Estat de Seguretat té previst constituir d'ací a poc un grup de treball per a afrontar la renovació dels convenis d'Unitats Adscrites, procedint a convidar les conselleries o departaments de seguretat de les comunitats autònomes.