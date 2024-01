L'ocupació turística repunta un 5,4 % al desembre i 2023 acaba amb el major nombre d'afiliats

Els afiliats a la Seguretat Social vinculats a activitats turístiques van augmentar al desembre un 5,4 % respecte al mateix mes de l'any anterior -132.189 afiliats més- per a situar-se per damunt dels 2,5 milions, en concret en 2.590.221.

D'esta manera, 2023 acaba amb el major nombre d'afiliats de la sèrie històrica, segons dades de Turespaña.

L'ocupació turística suposa ja el 12,5 % del total d'afiliats de l'economia del país, que en conjunt va créixer un 2,8 % en eixe mes (3,3 % en el sector servicis). En relació amb desembre de 2019, referència prepandèmia, el creixement de l'ocupació turística és del 8,1 %.

Per al ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, estes dades exemplifiquen que "a Espanya ha baixat la temporalitat i han augmentat els salaris, la qual cosa demostra que, en turisme, com en molts altres sectors, s'està donant eixe cercle virtuós pel qual estem generant prosperitat econòmica alhora que ampliem drets laborals".

D'altra banda, en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, el titular de Turisme ha assegurat que l'èxit del turisme és "l'èxit d'Espanya en el seu conjunt".

"Tenim atractiu en el món i més de 80 milions de persones ens han visitat en 2023, perquè este és un país que té grans valors i, a més, té un bon sector empresarial i magnífics treballadors", va argumentar el ministre.

Hereu va advocar per un sector turístic que siga "sostenible en el seu creixement" i per treballar en la digitalització i en la millora de les destinacions turístiques i intentar "no morir d'èxit".

"Per això, som exigents amb nosaltres mateixos, estem encantats de l'èxit d'Espanya perquè en el fons és l'èxit de tot el país", va concloure el ministre.