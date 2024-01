El Parlament Europeu demana per fi un alto el foc permanent a Gaza però condicionat

Fa tres mesos que el Ple del Parlament Europeu va aprovar una resolució en la qual demanava "una pausa humanitària" a la Franja de Gaza. Este dijous, després de tres mesos de bombardejos i més de 24.000 morts, els eurodiputats han anat un pas més lluny amb l'aprovació d'una resolució en la qual reclamen "un alto el foc permanent", encara que condicionat al fet que "tots els ostatges siguen alliberats de manera immediata i incondicional i es desmantelle l'organització terrorista Hamàs". És la fórmula de compromís que ha tirat avant després de la negativa de les forces conservadores d'avalar una sol·licitud sense condicions.

El text, que ha sigut aprovat amb 312 vots a favor, 131 en contra i 72 abstencions, reclama "un alto el foc permanent i la represa dels esforços per una solució política, sempre que tots els ostatges siguen alliberats de manera immediata i incondicional i es desmantelle l'organització terrorista Hamàs". La formulació, una esmena introduïda pel Partit Popular Europeu, modifica la resolució conjunta pactada prèviament per socialistes, liberals i verds, que no condicionava els dos fets, encara que sí que exigia l'alliberament immediat i condicional de tots els ostatges i el desmantellament de l'organització terrorista.

"Han fet falta més de 24.000 morts palestins, incloent-hi 10.000 xiquets, mesos de batalla, diversos rebutjos a les nostres demandes perquè al final el Parlament es pronuncie. Però la coalició dels liberals, dreta i extrema dreta ha afeblit desgraciadament la crida posant condicions prèvies poc realistes a l'alto el foc i rebutjant les nostres esmenes per a fer pressió diplomàtica real sobre Israel", ha lamentat l'eurodiputada de França Insubmisa, Manon Aubry.

Divisió en el si dels 27

Els socialistes, per la seua banda, han optat per veure el got mig ple davant la primera petició de l'Eurocambra d'un cessament permanent, una petició sobre la qual continuen dividides les vint-i-set capitals de la UE, tal com va quedar patent a la fi de desembre. "El vessament de sang ha de cessar immediatament. Com establix la resolució, s'ha d'establir un alto el foc immediat i permanent. Tots els ostatges retinguts per Hamàs han de ser liberals sense demora", ha reclamat el vicepresident de la Comissió d'Exteriors de la Cambra, Sergio Marques.

La resolució, que no té efecte vinculant, oferix el seu "suport indestructible" a una solució de dos estats negociada i basada en les fronteres de 1967, amb dos estats sobirans i democràtics que convisquen en pau i amb la seguretat garantida, amb Jerusalem com a capital dels dos estats i respectant plenament el dret internacional. A més, encara que condemna en els termes més enèrgics possibles els "menyspreables atacs terroristes" comesos per Hamàs contra Israel, també denuncia la "desproporcionada" resposta militar israeliana, que ha causat un nombre de morts civils en una escala sense precedents, i avisa que les dues parts han de distingir entre combatents i civils i que els atacs només han de dirigir-se a objectius militars.

El text posa també l'accent en la principal preocupació de la UE en estos moments: la necessitat urgent que l'ajuda humanitària entre a Gaza davant la deterioració de la situació humanitària. Els eurodiputats també demanen la fi de l'ocupació dels territoris palestins i avisen que els assentaments israelians a Cisjordània, incloent-hi Jerusalem Est, són il·legals segons el dret internacional. La resolució també advoca per portar davant la Cort Penal Internacional els responsables d'actes terroristes i violacions del dret internacional.