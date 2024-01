PSPV i Compromís demanen ampliar la comissió d'investigació sobre el sector públic a l'època del PP

L'oposició no ha tardat a reaccionar a la petició conjunta de PP i Vox perquè les Corts investigue la gestió del sector públic del Botànic per suposades "irregularitats" en la contractació durant els dos mandats de l'esquerra. PSPV i Compromís han registrat sengles iniciatives perquè la comissió d'investigació, que tirarà avant pels vots de PP i Vox, no se cenyisca al període 2016-2023, sinó que abaste també els anys previs del PP en la Generalitat.

L'esquerra, que defensa la seua labor amb estos ens i assenyala que l'augment de la despesa va ser destinat a potenciar organismes de clar servici públic i que el PP havia afeblit en els seus 20 anys en el poder, vol que s'analitze el sector públic des de 1995 i fins a l'actualitat i que s'incloguen les empreses "ja extingides". El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha assenyalat que la gestió del sector públic del PP és "coneguda pels valencians" i es va basar en la "corrupció i les irregularitats", cosa que ha considerat que està provada "pels jutges" en "diversos casos de corrupció que ara s'estan investigant". Per això, ha titllat de cínic que ara PP i Vox vulguen circumscriure la investigació al període 2016-2023. "Quina casualitat, s'han deixat fora el període en el qual governava el PP. En Compromís diem sí a investigar, però investiguem tot el sector públic des de la seua creació, amb llum i taquígrafs". Segons Baldoví, si PP i Vox s'oposen a esta ampliació temporal, "demostraran que no busquen la veritat, sinó ocultar les seues vergonyes".