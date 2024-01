Bielsa fa un pas avant amb la presentació d’un equip per al programa de renovació del PSPV

Pas avant des de Galícia de Carlos Fernández Bielsa en la partida d’escacs pel lideratge del PSPV després de Ximo Puig. El secretari provincial de València ha anunciat l’encàrrec, a un equip amb representació de les tres províncies, de “la preparació del programa de renovació en el PSPV”, segons han comunicat fonts del seu equip.

El moviment es produïx sense que hi haja una candidatura formal a la secretaria general del PSPV, però és un colp de força en el començament d’un cap de setmana decisiu, en el qual la cúpula dels socialistes valencians s’ha traslladat a la Corunya per la convenció del PSOE i el comité federal presidit per Pedro Sánchez.

Bielsa anuncia noms en les tres províncies “per a treballar en un programa polític de renovació, modernització i impuls del PSPV, obert a la participació de tota la militància”.

L’equip estarà compost per huit persones (tres de la província de València, dues d’Alacant i dues de Castelló, més una de les joventuts). Treballaran per a la configuració d’“un programa renovador que busque establir les bases d’un nou model de partit, amb l’objectiu d’enfortir-lo per a tornar a guanyar en 2027”, segons les fonts esmentades.

L’objectiu és crear una plataforma de col·laboració i participació de tota la militància perquè siga un programa obert i participatiu, afigen.

Els noms que configuren l’equip de treball són: Bartolomé Nofuentes, Elisa Valía i Salvador Broseta (per València); Pep Lluís Grau i Sabina Escrig (per Castelló) i Naiara Fernández Olarra i Juan Guillermo Algado (per Alacant), a més de Laura Barrios, de les joventuts.

Broseta va ser secretari general de València ciutat i ha ocupat diversos càrrecs en el Govern del Botànic amb Puig. L’últim, sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Elisa Valía és una arquitecta procedent de l’anomenat “abalisme”. Ha sigut regidora a l’Ajuntament de València.

Nofuentes és tinent d’alcalde de Quart de Poblet i va liderar el moviment anomenat Socialisme 2.0.

Pep Lluís Grau ha sigut senador i secretari general de l’agrupació local de Castelló de la Plana fins a 2012. Va liderar les plataformes “militants en peus” de Sánchez, segons les fonts de Bielsa.

Sabina Escrig és tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-real, regidora des de 2003 i coordinadora de la campanya electoral durant les passades eleccions municipals. Va ser diputada autonòmica entre 2015 i 2023, etapa en la qual va exercir de portaveu adjunta a les Corts.

Naiara Fernández Olarra ha sigut regidora a Mutxamel durant huit anys.

Juan Guillermo Algado és portaveu del Grup Municipal Socialista a Finestrat.

Laura Barrios Oliver és secretària de Feminisme en la Direcció de Joves Socialistes. És presidenta de l’FMJ (Federació Dones Joves d’Espanya) i secretària LGTBI en l’executiva comarcal de la Ribera Alta i d’Igualtat a Carcaixent.