La borrasca Juan torna a portar pluges i temporal marítim a la Comunitat Valenciana

S’han fet de pregar, però, finalment, les pluges han tornat a Comunitat Valenciana. La borrasca Juan ha portat de nou un front humit al vessant mediterrani que, des de primera hora del dia, ha deixat pluges en la franja litoral. Ja de matinada, i a mesura que el front avançava cap a l’est, les pluges han fet acte de presència també pràcticament en tot l’interior de la Comunitat Valenciana.

Les tempestes de hui posen fi a pràcticament quatre mesos en què a penes s’han registrat pluges. Tal com ha explicat l’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), des del 19 de setembre “ha plogut molt poc, i pràcticament l’escassa pluja que hi ha hagut des de llavors a València i Alacant ha sigut de nit”.

L’arribada de Juan ha suposat un gir radical en l’oratge a la Comunitat Valenciana. A més de les precipitacions que han recorregut el territori, i continuen fent-ho, des de la Manxa cap a la costa, també s’aprecia una baixada notable de les temperatures.

Serà precisament en la costa on s’espera més inestabilitat a mesura que avance el dia. De fet, l’Aemet acaba de decretar l’alerta taronja per temporal marítim per a hui a Castelló i València des de les 15 hores, i en el nord d’Alacant des de les 18 hores. S’esperen ones d’entre 3 a 4 metres d’altura significativa i màximes de fins a 7 metres, amb vents de nord i nord-est de 50 a 70 quilòmetres per hora.

L’oratge previst per a hui

Encara que les precipitacions seran presents durant tota la jornada, el pronòstic indica que el pitjor (i sobretot els fenòmens associats a l’aparell elèctric) arribarà durant les hores de la vesprada. No obstant això, i malgrat que l’Agència Estatal de Meteorologia preveu que la pluja caiga durant bona part del dia, la veritat és que considera que no serà abundant. Encara així, en moments puntuals podria registrar-se alguna aiguarrada de més intensitat.

També durant la vesprada serà quan s’active l’alerta taronja (risc important) per temporal marítim. L’emergència es posarà en marxa en tot el litoral de València i deixarà ones que podrien ser de fins i tot 4 metres d’altura. El vent bufarà en la costa amb ratxes de més de 70 quilòmetres per hora.