La Diputació de València reforça en Fitur la presència dels municipis en despoblació

Amb tan sols una paraula es pot resumir tota l’oferta turística valenciana: “Espectacular”. Este serà el lema de la campanya amb la qual la Diputació de València participarà en la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra a Madrid del 24 al 28 de gener.

“Sobre els pilars de la nostra gastronomia, cultura, naturalesa i patrimoni, mostrarem el que és, suposa i oferix la destinació València”, va defensar, ahir, Pedro Cuesta, diputat de Turisme i Esports, en l’acte de presentació de les novetats que la corporació provincial portarà al certamen. Un esdeveniment que va acollir La Mare Que Va, centre de formació en hostaleria i turisme per a persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual, gestionat per la Fundació Asindown, amb el suport de la Diputació de València.

La marca València Turisme comptarà, en Fitur, amb un estand de 205 metres quadrats, en el qual participaran 34 municipis i cinc mancomunitats —una vintena d’estos comptarà amb espai propi— i on se celebraran quasi un centenar d’actes, entre els quals s’inclouen presentacions d’experiències, showcookings, tastos de productes i activitats de dinamització.

Les novetats

Una de les novetats més destacades, esta edició, és la inauguració d’un espai específic per als municipis xicotets, dedicat al programa provincial “Fem poble, turisme contra la despoblació”. A més, s’ha creat una àrea gastronòmica per a promocionar productes típics, que serà gestionada per alumnes i personal de La Mare Que Va, així com una zona per a reunions i trobades de treball que reforça el compromís amb les empreses xicotetes del sector turístic.

Amb l’objectiu de fomentar la projecció de la província, s’instal·larà també un fotoreclam i es difondran els catàlegs d’experiències turístiques de la província i d’experiències turístiques “Fem poble”. Així mateix, la Diputació participarà en Fitur Screen-Cine i en Fitur LGTBIQ+.