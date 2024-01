L’esquerra ix al carrer a Montserrat contra el veto de PP i Vox a les revistes en valencià

L’esquerra es mobilitza a Montserrat contra el que considera un “retrocés de drets” i “un acte de censura” per part del Govern municipal, integrat pel Partit Popular, Vox i el grup independent Aigua, per cancel·lar la subscripció de les dues revistes en valencià que es podien llegir a la biblioteca, Saó i Camacuc. Esta vesprada s’ha convocat una concentració a la plaça de l’Església per a mostrar el seu rebuig. El regidor de Cultura, Juan José Rández (Vox), defensa que la decisió és ferma i que buscarà continguts “amb els quals qualsevol veí es puga identificar i que no promocionen els Països Catalans”.

L’anul·lació va provocar dures crítiques per part dels responsables de totes dues publicacions, que ho van considerar una clara censura a les seues revistes. Per a la regidora de Compromís Anna Campos i l’exalcalde socialista, Josep Maria Mas, la decisió del Govern local representa “un atac a la llengua”. Campos, a més, va recordar ahir que no és la primera vegada que es produïx un fet similar: “Entre 2007 i 2012, amb el PP al capdavant de l’Ajuntament, també es van vetar publicacions en valencià, com El Temps”. Mas va insistir en el fet que el moviment s’emmarca dins d’“una onada censora promoguda per PP i Vox”. De fet, són diversos els consistoris que han protagonitzat vetos similars.

Sobre este tema, Campos va assenyalar que el que ha ocorregut a Montserrat “no és nou, però no per això és tolerable”. “Necessitem polítiques que defensen i promoguen el valencià, no tornar a la batalla dels símbols i a fer-ne un ús partidista”, va afegir. Per la seua banda, Rández va replicar que la seua gestió “no pot qualificar-se de valencianofòbia”. “Pensem que són publicacions que no resulten interessants per al poble, a més que es promocionaven els Països Catalans, una cosa amb la qual no estem d’acord. De fet, tenim pensat substituir-les per d’altres amb les quals creiem que els nostres veïns es poden sentir més identificats i en valencià. Estem a València, no a Catalunya”. Així mateix, va assenyalar que es pensen en temàtiques com “les bandes de música, les Falles, els bous o l’agricultura”.

“Això és política”

Per a Compromís, una possible cerca d’altres continguts no hauria de resultar excloent. “Podien haver-se subscrit a unes altres que consideren oportunes i deixar les que estaven, perquè no representaven un cost excessiu. A més, no ens creiem que diguen que defensen el valencià quan, en poc més d’un mes que porten al capdavant de l’Ajuntament, ja utilitzen més el castellà, una llengua parlada per milions de persones que no necessita promoció”, va indicar Campos.

Sobre la manifestació d’esta vesprada, el regidor de Vox té clar que no afectarà la decisió presa. “No canviarem de parer. Entenem que es concentren i es queixen, això és política, al cap i a la fi. Ara nosaltres governem i ells estan en l’oposició i és lògic que els tinguem en contra. Jo faria el mateix en la seua situació. De fet, també m’ha tocat estar en eixe costat i he desaprovat allò que no m’agradava”, va sentenciar Rández.