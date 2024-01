Meriton s’abona a les excuses amb l’estadi nou

Les excuses no cessen des de la direcció del València, que manté un contenciós amb l’Ajuntament i la Generalitat sobre la caducitat de l’ATE. Uns beneficis urbanístics que les institucions ja van donar per resolts en estimar que el club no anava a complir els terminis, motiu pel qual Ajuntament i València hauran de renegociar per unes noves condicions. Uns terminis que no es van complir per inactivitat de Meriton, que fa anys que va abandonar el club i la ciutat a la seua sort, i que quan més actius han estat ha sigut per a enterbolir, més si cap, la relació amb les institucions mitjançant la figura d’Anil Murthy.

Ara està al comandament de les operacions Layhoon, exercint de mà executora de Peter Lim, mitjançant els quals van presentar, ahir, dimecres, un escrit amb les conclusions d’este contenciós que mantenen amb l’Ajuntament i la Generalitat, en el qual assenyalen que el Nou Mestalla no està construït a causa de l’entorpiment i els obstacles que ha posat l’Administració valenciana, especialment l’Ajuntament. En el document, publicat per Tribuna Deportiva, comencen assegurant que “no hi ha hagut cap col·laboració” i que “molt menys s’han brindat facilitats”, referint-se amb duresa a l’Ajuntament. “S’ha limitat a prolongar els tràmits durant mesos i fins i tot anys, obstaculitzant així l’execució del projecte”, continua l’escrit presentat pel València. Les conclusions continuen parlant d’“entorpiment” i “oposició” per part de l’Administració, assegurant que, així, és “impossible dur a terme un projecte com l’ATE”. Però no es queda ací, sinó que, fins i tot, parla de “malgrat tots els esforços de la meua representada”, referint-se a Layhoon Chan, presidenta del València després de la caiguda d’Anil Murthy. I pel que respecta a les responsabilitats, assenyalen que “és injust atribuir al club el no compliment amb els terminis” i, de nou, s’excusen en “causes alienes entre les quals destaca de manera notable la negligència absoluta i la falta de col·laboració per part de l’Administració”. Ja no es queden només en la clàssica excusa de la covid, sinó que ara ja assenyalen l’Ajuntament. Per a concloure, el club recorda la seua voluntat de “complir i intentar complir” els terminis, “però ha sigut víctima de retards constants i falta de cooperació”.