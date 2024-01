El Consell executarà enguany obres per import de més de 20 milions al Xúquer-Vinalopó

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assegurat, este matí, que el temps d’espera en el transvasament Xúquer-Vinalopó s’ha acabat. Després d’anys de paràlisis en les obres del posttransvasament, Mazón ha assegurat que el Consell hi executarà obres per un import de 20 milions enguany. Mazón ha mantingut una reunió a Aspe amb les comunitats de regants, on estes li han traslladat les seues necessitats i les obres més urgents.

“El temps d’espera amb el Xúquer-Vinalopó s’ha acabat. Han sigut anys els que hem estat esperant que algú hi fera alguna cosa i nosaltres ho hem fet en sis mesos perquè l’aigua no admet més demores”, ha assegurat. En estos moments s’ha adjudicat el tram 1, que connectaria la bassa del Toscar a Monòver amb La Mola a Novelda, per import de nou milions, i prompte s’adjudicaran els treballs del tram 2, que connectarà la bassa de Monòver amb les del Cid a Monforte, per un import de 20 milions. Les obres del posttransvasament en les quals ja s’està treballant permetran portar l’aigua de reg obtinguda del transvasament del Xúquer a 15.000 agricultors. Mazón ha dit que són dies històrics, en els quals la bassa del Toscar es convertirà en el punt zero del Xúquer-Vinalopó i des de la qual es repartirà l’aigua entre les comunitats de regants. El president del Consell ha visitat la bassa, hui buida per treballs de neteja, acompanyat de la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, i el president de la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, Ángel Urbina. La província rebrà enguany 15,2 hectòmetres cúbics d’aigua de reg procedent del Xúquer i que començaran a arribar a la bassa el pròxim mes de febrer.