Els bombers valencians formaran els de Madrid per a la ‘mascletà’

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha assegurat, este dilluns, que la mascletà que el pròxim 18 de febrer se celebrarà a la capital tindrà “totes les condicions de seguretat”, i ha explicat que, en este sentit, el 2 de febrer, els bombers valencians formaran els madrilenys perquè no hi haja “cap cap per lligar”. La mascletà madrilenya va ser un compromís adquirit per l’alcalde de la capital espanyola en la seua visita a les Falles de l’any passat.

Abans d’un acte, Almeida ha assenyalat que la mascletà “té una sèrie de requeriments tècnics i de seguretat importants”, atesa “l’essència mateixa del que suposa la mascletà”. “Nosaltres volem transmetre que, per descomptat, se celebrarà amb totes les condicions de seguretat, i, per a això, és necessari que els bombers de València que tenen, com no pot ser d’una altra manera, una extraordinària experiència, formen els bombers de Madrid, dels quals estem molt orgullosos i que, per descomptat, tenen una perícia tècnica i una capacitat extraordinària”, ha explicat el regidor popular. Amb la mascletà, el consistori no vol deixar “cap cap per lligar”, ha insistit Almeida. La vicealcaldessa, Inma Sanz, va posar data, la setmana passada, a esta mascletà —el lloc està encara per concretar, encara que es planteja que siga a Cibeles— que tant Almeida com la llavors candidata del PP a l’alcaldia de València i ara alcaldessa, María José Catalá, es van comprometre a celebrar a Madrid abans de les eleccions municipals de maig de 2023. El tret serà a càrrec de la Pirotecnia Valenciana. Catalá anuncia un conveni de promoció cultural L’alcaldessa de València ha destacat hui, durant els actes de la festivitat de Sant Vicent Màrtir, que a Fitur està previst anunciar un acord amb Madrid per a impulsar, en el marc de la capitalitat verda, accions comunes de caràcter cultural. Catalá ha destacat que és necessari reforçar eixe “nexe cultural i no només econòmic amb Madrid”. En esta línia, ha dit que, en el marc de Fitur, se signarà un conveni de col·laboració el 24 d’este mes amb l’Ajuntament de Madrid. També a Fitur, València rebrà dues mencions específiques per la seua aposta pel turisme sostenible.