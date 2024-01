L’organització juvenil d’Iniciativa trenca amb el partit i aguditza la seua crisi

Nova bretxa en Iniciativa (un dels partits que conformen Compromís), esta vegada, des de l’espai que fins ara havia sigut la seua organització juvenil. Segons un comunicat emés per la coordinadora de Som, esta entitat juvenil trenca amb les estructures d’Iniciativa i deixa de veure’l com el seu “partit de referència”, atacant directament la direcció. Esta eixida suposa un capítol més en la crisi interna que patix la marca després que, en els últims mesos, diversos càrrecs institucionals (alguns en l’executiva) s’hagen donat de baixa del partit.

“La coordinadora de Som, reconeguda com a organització política jove d’Iniciativa del Poble Valencià, en reunió del 22 de gener, hem pres la meditada decisió de deixar esta organització política”, assenyala el document aprovat este dilluns, una decisió que asseguren que ha sigut “dura, però absolutament necessària”. “Lamentablement, Iniciativa ha perdut la seua identitat com a espai de l’esquerra transformadora i la capacitat de connectar amb la majoria de la població”, indica el comunicat.

En l’explicació de l’eixida, Som assenyala l’actual direcció del partit (que té Aitana Mas i Alberto Ibáñez com a coportaveus) per “prendre un rumb diferent, focalitzant els seus esforços en la invisibilització de la militància, la imposició de vetos i l’eliminació de qualsevol forma de discrepància política”. “L’autoritarisme i la falta de reconeixement cap al nostre treball són elements que han caracteritzat la direcció actual”, afig el text entre els motius de l’organització per a esta ruptura.

Esta decisió suposa que Som es desvincule d’Iniciativa i s’establisca com una organització independent. “És el moment de buscar noves maneres de contribuir al bé comú i un camí que reflectisca veritablement els nostres ideals, on es propugne la pluralitat interna i es respecte la divergència d’opinions”, expliquen els joves fins ara en el partit fundat en 2009 per Mònica Oltra. “No és, per tant, una qüestió de nostàlgia, sinó de valors, el que ens porta a rebutjar que Iniciativa siga el nostre partit de referència”, agrega el document.

L’eixida suposa incrementar la crisi dins de la segona formació amb més militància dins de Compromís i arriba després que tres representants de l’executiva (tots ells de Castelló) deixaren el partit: la diputada a les Corts, Vero Ruiz; l’exparlamentària Belén Bachero i l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcón. Abans d’ells, van deixar el partit càrrecs a València com els regidors al Cap i Casal Sergi Castillo i Lluïsa Notario.