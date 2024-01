Compromís torna a intentar ficar el Dret Civil Valencià en la reforma constitucional

El portaveu de Compromís al Senat, Enric Morera, ha tornat a registrar l'esmena per a la incorporació del Dret Civil Valencià en la Constitució Espanyola, després del veto del PP i el PSOE la setmana passada al Congrés. Des de Compromís expliquen que “no es donen per vençuts i que ho intentaran fins a l'últim minut” mentre dure la tramitació de la reforma de l'article 49 de la Constitució Espanyola, en què es canviarà el terme "disminuït" per "persona amb discapacitat".

"La setmana passada el PP i el PSOE van vetar el debat sobre el Dret Civil Valencià, malgrat que ho van prometre en campanya electoral i malgrat que van vindre en comitiva a fer-se la foto i es pegaven colzades per a estar en primera fila. Esta setmana tenen l'oportunitat de rectificar i posar-se, d'una vegada per sempre, del costat dels valencians i les valencianes. Esperem que deixen de fer el ridícul i que permeten el debat i voten a favor", ha denunciat Morera.

Segons assenyala Juristes Valencians, en este moment, ni PSOE ni PP tenen ja excuses per a rebutjar la proposta valenciana. El PNB, que havia presentat en la tramitació en el Congrés diverses esmenes que afectaven qüestions essencials del text constitucional, les ha retirades. En principi, demà al Senat només es votarà sobre l'esmena valenciana (i una de Formentera). El pretext dels partits majoritaris era que es pretenia abordar este procés d'urgència i sense debats que pogueren contaminar la voluntat de corregir el greuge a les persones discapacitades.

"Demà es veurà la capacitat d'influència de Ximo Puig i Carlos Mazón en la direcció dels seus partits. Creiem que és important aprofitar el moment. Per part de CERMI no hi havia cap inconvenient", assenyala José Ramón Xirivella a Levante-EMV mentre es dirigix cap a Madrid, on demà assistix al debat al Senat.

Dret Civil Valencià

El Dret Civil Valencià es va incloure ⁠en la reforma de l'estatut de 2006, però el Tribunal Constitucional va anul·lar totes les lleis a les quals feia referència, malgrat que tots els partits del parlament valencià hi estaven d'acord. La seua recuperació serviria per a agilitar l'Administració en qüestions de família i herència i perquè el territori valencià torne a la legislació pròpia en esta matèria, una legislació avançada al seu temps, segons els experts.

El Dret Civil Valencià inclou, quant a dret de família: la separació de béns per defecte com a règim econòmic matrimonial, la Llei de custòdia compartida, la Llei de parelles de fet i la Llei de contractes agraris, que regula les transaccions de productes del camp i l'arrendament de terres.

Morera també ha recordat que esta reforma no suposa cap modificació pressupostària i que el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va secundar que la reforma del Dret Civil Valencià es tramitara de manera conjunta amb la reforma de l'article 49 de la Constitució, per la qual cosa consideren que "els senadors del PP i del PSOE no tenen cap excusa ni econòmica ni política que n'impedisca la tramitació. Ara és el moment per a fer-ho".