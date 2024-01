La Diputació de València sí que celebrarà el centenari d'Estellés

La Diputació de València commemora el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés. Així arranca la nota de premsa de la Diputació de València en la qual explica que el segle de vida del poeta de Burjassot tindrà un programa d'actes a l'altura de l'efemèride. L'ens supramunicipal presidit per Vicent Mompó ha organitzat diferents actes per a recordar la figura i obra del poeta de Burjassot, que va nàixer el 4 de setembre de 1924.

Este moviment contrasta amb la falta d'iniciativa que, de moment, emana de la Generalitat. El vicepresident Vicente Barrera, titular de les competències de Cultura, ha deixat en blanc l'Any Estellés, encara que es preveu que es faça algun tipus de commemoració des de la Generalitat. A més, en els pressupostos de 2024, els primers del nou Consell, s'ha eliminat l'ajuda a la Càtedra Vicent Andrés Estellés.

A l'altre costat de la plaça Manises, en la Diputació de València, l'Àrea de Cultura que dirigix Paco Teruel ha dissenyat tres projectes que pretenen fer arribar el llegat d'Estellés als pobles i les ciutats. En primer lloc, "l'Àrea de Cultura de la Diputació editarà un llibre de partitures d'obres polifòniques utilitzant lletres d'Estellés, que a més es gravaran per a la seua difusió multiplataforma".

A més, amb Paco Valldecabres, director de l'Orfeó Universitari de València, s'ha organitzat un serial de recitals que tindrà caràcter itinerant, utilitzant per descomptat el treball poètic de l'escriptor de Burjassot. Finalment, es procedirà a la reedició dels volums d'Estellés publicats per la Institució Alfons el Magnànim i que estan esgotats, amb la intenció d'enviar-los a col·legis i biblioteques dels municipis valencians.

Segons el diputat de Cultura, Paco Teruel, “Estellés és un dels grans poetes de les lletres valencianes. Alguns opinen que el més important des d'Ausiàs March i Joan Roís de Corella. El fet és que el centenari del seu naixement és una cita clau per a posar la seua obra en valor i donar-la a conéixer a aquells i aquelles que encara no l'han gaudida. Molts municipis s'han sumat a les iniciatives per a commemorar el centenari i la Diputació farà també el que siga possible per a potenciar-lo. Estellés va tindre casa a Benimodo, localitat de la qual tinc la sort de ser alcalde. Protegim el nostre i els nostres escriptors, ja que són part del nostre patrimoni”.

Premis

Entre els premis que va rebre Estellés, els més importants van ser l'Ausiàs March de Poesia (1966) per L'inventari clement; el Lletra d’Or (1975) per Les pedres de l'àmfora; la Creu de Sant Jordi (1982); el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes (1984), o la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura (a títol pòstum).