El govern de Catalá trau pit: "La inversió en els barris ha pujat un 60 %"

El govern municipal del PP i Vox presidit per l'alcaldessa María José Catalá ha tret pit per l'elevat grau d'execució pressupostària que està duent a terme, i en comparació al govern de Joan Ribó i Sandra Gómez. La regidora d'Hisenda i Pressupostos María José Ferrer San Segundo ha afirmat: "Gràcies a l'impuls en la gestió dut a terme per l'actual equip de govern municipal a València, liderat per l'alcaldessa María José Catalá —i a falta d'ultimar les dades definitives que es coneixeran en els pròxims dies—, pot ja revelar-se que, mentre que en el balanç dels primers sis mesos de l'any a càrrec del govern anterior Compromís-PSPV/PSOE les inversions executades de l'any a penes fregaven el 14 %, després de la intensa gestió del segon semestre pel nou govern municipal s'ha aconseguit executar —i encara pot pujar amb les últimes operacions— un 46 % de les inversions previstes per a 2023".

"Estem en el major volum d'inversió executada de la història" La també primer tinent d'alcalde defensa: "Per l'eficàcia en la planificació i l'esforç de l'actual govern municipal, i els magnífics professionals de la corporació, en sis mesos s'ha incrementat l'execució un 32 %: més del doble del que va executar el govern municipal de Compromís i PSPV-PSOE en el semestre anterior". I això suposa que per l'acceleració del nou equip de govern, s'ha aconseguit "el major import d'inversió executada de la història d'este ajuntament: ni més ni menys que 120,40 milions d'euros, import definitiu que pot encara augmentar segons coneixerem en els pròxims dies". Com ha destacat María José Ferrer San Segundo, "això, a més, suposa un percentatge d'execució d'inversions 13 punts superior a l'executat per PSOE i Compromís en tot l'any anterior 2022; cosa que evidencia l'espenta i la gestió diligent del nou equip de govern". Segons ha apuntat la també responsable de la Delegació de Pedanies, Participació i Acció Veïnal, "este impuls inversor ha tingut el seu reflex directe en els nostres barris i pedanies, en els quals fins a abril de 2023 l'anterior equip de govern només havia invertit 10,2 milions. Mentre que, després de la gestió per part de l'equip de govern liderat per l'alcaldessa María José Catalá, la xifra s'ha multiplicat per nou, fins a arribar a vora 90 milions d'inversió en barris i pedanies de València". En este sentit, Ferrer San Segundo ha detallat que les inversions que al tancament de 2023 "han arribat als barris i les pedanies representen un 60 % més que l'any anterior": "Amb vora 90 milions d'euros d'inversió en barris i pedanies, hem destinat de manera efectiva una quantitat que supera en més de 30 milions d'euros els 56,5 que va executar l'anterior equip de govern en 2022", afig la regidora. La primera tinenta d'alcalde ha conclòs: "En huit anys, el PSPV/PSOE i Compromís van deixar vora 800 milions d'euros dels seus pressupostos d'inversions sense executar, privant els nostres veïns de moltes millores necessàries i esperades en els seus barris i pedanies. La realitat són les dades i no la propaganda: i les d'execució en benefici de barris i pedanies parlen ja per si mateixes, estant fermament compromesos des d'este govern per a millorar-les en este 2024".