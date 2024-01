L'ajuntament descarta protegir el mural d'Escif al passatge Doctor Serra

El govern municipal ha votat en contra de la moció presentada pel PSPV per a protegir el mural d'Escif al passatge Doctor Serra, una obra contra l'explotació infantil pintada davant d'una coneguda marca de roba low-cost. En lloc de conservar la peça, l'executiu de PP i Vox ha aprovat una moció alternativa per a catalogar gràficament Fashion Victim i editar una publicació sobre les mostres més destacades d'art urbà a València.

La regidora socialista Maite Ibáñez ha lamentat que Catalá haja descartat la moció per a instar la Diputació de València a conservar l'obra, cosa que, per a l'edil socialista, “suposa girar l'esquena a un artista valencià tan reconegut com Escif, que és una referència dins i fora de la ciutat”. I ha afegit: “Al PP i a l'alcaldessa els molesta la cultura, com hem vist ja en reiterades ocasions en els a penes sis mesos des que són a l'Ajuntament i en la Generalitat”.

Ibáñez ha incidit en el fet que esta decisió s'inscriu en el “menyspreu generalitzat” cap a les manifestacions culturals i recalca que la “inacció” del govern de Catalá en este cas provocarà la pèrdua d'este mural reivindicatiu d'un dels artistes valencians més reconeguts internacionalment el pròxim 30 de gener.

I és que serà el dimarts de la setmana que ve quan la productora que va donar origen al mural repintarà de blanc la paret i esborrarà la il·lustració creada per Escif. “El govern de Catalá s'ha escudat dient que no té competències per a paralitzar l'esborrament del mural o la seua protecció, però amb el rebuig a la moció dels socialistes el que certifica és el seu nul interés per la seua preservació perquè ni tan sols ha instat la Diputació perquè faça tot el possible per a conservar-lo”, ha denunciat Ibáñez.

Per la seua banda, Pere Fuset, edil de Compromís, ha explicat que des de la seua agrupació lamenten “que una vegada més el PP i Vox mostren la seua cara més sectària al no moure un dit i permetre que el mural Fashion Victim d'Escif, que denuncia l'explotació infantil, siga esborrat per qüestions merament burocràtiques”. “Lamentem molt esta situació, ja que havíem plantejat alternatives, entre altres la creació d'un catàleg de l'art urbà valencià per a poder evitar situacions com esta en el futur”.