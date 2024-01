Places de garatge d'Algemesí i Benifaió ixen a subhasta a un euro

El portal especialitzat Escrapalia Inmuebles ha tret a subhasta pública set places de garatge a 1 euro, cadascuna a Algemesí i Benifaió. En conjunt, el valor de mercat de totes se situa en 105.000 euros. Els actius procedixen de liquidació concursal de l'empresa valenciana Eurourbi S.L. d'Alzira.

A Algemesí, ixen a venda pública tres places de garatge de 12 metres quadrats per un preu inicial d'1 euro cada una. Estan valorades en 15.000 euros cada una. Estan situades a la ronda d'Alzira número 48, en un edifici amb bloc de 7 plantes d'ús residencial, i bloc de 4 plantes per a estacionament i emmagatzematge. En el bloc d'ús residencial hi ha un total de 28 habitatges, en l'altre bloc, un total de 50 places i trasters.

A Benifaió se subhasten quatre places de garatge, de 30 metres quadrats, per un preu d'eixida d'1 euro cada una. El seu valor de mercat ascendix a 15.000 euros cada una. Estan situats al carrer de la Font, número 52, en un edifici residencial de 5 plantes i 2 soterranis. En les plantes sobre rasant se situen 29 habitatges i 1 oficina, i en els soterranis, 47 places de garatge i trasters.

Subhasta en línia

La subhasta en línia romandrà oberta en el portal especialitzat fins al 8 de febrer, a les 12.30 hores. Hi pot participar, després del registre gratuït en la plataforma, qualsevol persona, empresa o inversor. Per a poder participar en la subhasta s'haurà d'entregar un depòsit de garantia de 150 euros. En el cas de ser l'adjudicatari, les garanties depositades serviran per a fer l'ajust del pagament del preu. En el cas de no ser l'adjudicatari, es retornaran en el compte indicat en el termini de deu dies hàbils des de la finalització de la subhasta.