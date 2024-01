PP i Vox tanquen la porta a ampliar la investigació al sector públic fins a 1995

La comissió d'investigació sobre el sector públic pactada per PP i Vox se circumscriurà a l'època del Botànic (2016-2023) i no arrancarà en 1995, com reclama l'esquerra, per a fiscalitzar també els governs populars previs. Els síndics dels grups que sustenten el Consell, Miguel Barrachina (PP) i José María Llanos (Vox), han evidenciat este dimarts la nul·la predisposició de les dos formacions per a ampliar el marc temporal de la investigació, que s'aprovarà a les Corts previsiblement en el pròxim ple, encara per fixar.

Tant PSPV com Compromís han insistit després de la Junta de Síndics en la seua voluntat d'indagar en el funcionament del sector instrumental a la recerca "d'irregularitats", però incloent en les perquisicions la gestió dels executius del PP des de 1995. Tant José Muñoz com Joan Baldoví han posat com a exemple les ITV, una de les empreses en què els populars volen posar el focus, assenyalant que estan oberts a indagar en la recent reversió escomesa pel Botànic, però també en la seua privatització. Muñoz ha recordat que aquell procés ha acabat amb l'expresident Eduardo Zaplana "en la banqueta pel cas Erial", mentre que el portaveu de la coalició ha advocat per posar "llum i taquígrafs" però "a tots".

No obstant això, PP i Vox han tancat qualsevol possibilitat d'estendre el període de les perquisicions, al·legant que l'esquerra ja va posar en marxa comissions d'investigació "en total llibertat" sobre alguns d'estos ens quan estava en el poder i acusant-la de voler diluir la iniciativa amb l'ampliació del termini. "Creaven una comissió per empresa. Ara pretenen avortar eixa fiscalització i que no se sàpia si és veritat que han endollat desenes de treballadors. Aspiren al fet que no s'investigue la seua vergonyosa etapa, sinó des de l'inici de les 54 empreses perquè així no puguem investigar el seu període", ha assenyalat Barrachina.

Llanos, per la seua banda, ha considerat que "no té sentit" remuntar-se als temps del PP perquè no és el paper de Vox. "La nostra responsabilitat com a grup que fa costat al Consell és destapar les irregularitats durant el govern d'uns altres", ha dit el síndic, que ha insistit en les "greus, sonades i objectives irregularitats" destapades pels òrgans fiscalitzadors.

L'esquerra denuncia una tallada en sec a les Corts

PP i Vox també van unir els seus vots en la Junta de Síndics per a tombar la petició de PSPV i Compromís perquè compareguera el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en la diputació permanent per a explicar el procés de vacunació després de l'onada de grip i covid. Socialistes i valencianistes han criticat este veto així com el calendari parlamentari proposat pels socis del Consell, que segons estos grups suposa una tallada en sec a l'hemicicle per a "censurar" l'oposició i impedir la seua labor de fiscalització a l'executiu.

Muñoz ha denunciat la "voluntat manifesta del PP i l'extrema dreta" d'esquivar el control de les Corts al president Mazón, a qui ha exigit ampliar el calendari de compareixences i de plens ordinaris. Compromís esmenarà la proposta del PP perquè s'amplien els dies hàbils.

Barrachina ha defensat que el període de sessions que s'obri el dilluns 29 "és el que més prompte comença i més tard acaba", el 15 de juliol, i Llanos ha assegurat que és "clavat" al de l'any 2022, amb el Botànic en la Generalitat.