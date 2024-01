Burjassot neteja els seus carrers en tricicle elèctric

En estos dies, la ciutadania de Burjassot ha pogut veure pels carrers del municipi els nous models de carros de neteja i tricicle que el personal d'FCC està utilitzant per a dur a terme les seues funcions de neteja. Es tracta de dos models ecosostenibles que afavorixen la cura del medi ambient i la labor del personal de neteja.

Tal com es pot veure en les imatges que acompanyen esta informació, els nous carros per a neteja compten amb un disseny que garantisca la màxima comoditat d'ús, amb bandes i elements reflectors per a major seguretat. Disposa també de suports laterals per a transport d'eines i rodes antipunxades, amb auxiliars, que faciliten la maniobra i la pujada de voreres. Tenen una capacitat de 100 litres, són molt versàtils i disposen també d'una caixa d'operari amb clau que oferix resistència a la pluja.

En el cas del tricicle, este nou vehicle està mogut mitjançant pedals amb transmissió per cadena a les rodes posteriors i amb assistència al pedaleig mitjançant una bateria de recàrrega amb tracció a la roda anterior que permet que avance amb un mínim d'esforç per part de l'usuari. Lleuger i polivalent, té la possibilitat de desplaçar-se de manera ràpida, segura i ecològica. Porta caixa d'operari amb clau, llum indicadora de led i elements reflectors per a major seguretat. La seua capacitat és també de 100 litres.