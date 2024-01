Compromís reclama a Catalá que se sume a celebrar l'Any Estellés

El regidor de Compromís per València Pere Fuset ha instat hui el govern municipal de Maria José Catalá a celebrar “com correspon” el centenari del naixement del poeta i periodista valencià Vicent Andrés Estellés després que la Diputació de València confirmara hui que celebraria l'efemèride amb diversos actes propis i altres en coordinació amb els ajuntaments.

Compromís recorda que el 4 de setembre de 2024 es compliran cent anys del naixement de Vicent Andrés Estellés, una de les personalitats més importants de les lletres valencianes modernes. Fins al moment, les institucions valencianes resultants de les eleccions de maig del passat any no havien manifestat gens d'interés per celebrar esta efemèride com sí que s'ha fet amb altres personalitats valencianes rellevants i com s'havia anunciat amb anterioritat als canvis polítics.

Ahir, en canvi, pocs dies després que Compromís registrara una proposta en forma de moció en la Diputació de València, la institució va avançar que trencaria el silenci d'altres administracions governades pel Partit Popular i sí que celebraria l'Any Estellés.

Fuset explica que, aprofitant la comissió de Benestar i Cultura de l'Ajuntament de València, la formació valencianista va preguntar al govern municipal del PP i Vox sobre les seues intencions quant al centenari. En concret, el regidor valencianista va preguntar sobre quines activitats, exposicions, publicacions i accions divulgatives té previst fer l'Ajuntament de València per a celebrar el centenari del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, així com si l'Ajuntament de València té intenció de sumar-se a les peticions per a la declaració de l'Any Estellés fetes per nombrosos ajuntaments de la província.

En la seua breu resposta, la delegació d'Acció Cultural contesta que està treballant en el programa d'activitats que desenvoluparà amb motiu de la commemoració del Centenari del Poeta Vicent Andrés Estellés. I sense concretar més, afirmen que les activitats que es duran a terme seran a iniciativa municipal i en col·laboració amb institucions.

Fuset ha demanat a Català "que trenquen amb tot sectarisme i concreten quines seran eixes activitats i si estaran a l'altura per a dignificar com cal un dels grans noms de les lletres valencianes".