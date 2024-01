El PSPV denuncia les retallades en matèria de despoblació

El grup socialista en la Federació Valenciana de Municipis (FVMP) ha celebrat el Fòrum Xicotets Municipis i Despoblament des d'on han analitzat la situació que es viu en estos municipis de la Comunitat Valenciana, on necessiten "un impuls determinant de les polítiques públiques i no fer front a més retallades com els està imposant l'actual Consell".

Esta trobada va comptar amb la participació del portaveu del grup socialista en l'FVMP i alcalde de Riba-roja, Robert Raga; del síndic del PSPV a les Corts Valencianes i secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz; de la secretària de Despoblació de l'executiva nacional, Jeanette Segarra; de la portaveu de despoblació del PSPV a les Corts, i del portaveu d'este fòrum, Miguel Sandalinas. Retallades en els programes Ertefe i Labora Des del fòrum, van aprofitar per a denunciar les dures retallades que el nou Consell estava fent en matèria de despoblació, com han demostrat amb les retallades en el programa Ertefe o Labora. Han lamentat també l'aturada en el recorregut i els avanços que ja s'havien realitzat des de l'anterior Govern, amb accions dirigides des de l'Agència de Despoblament. A més, s'ha assenyalat que, gràcies a les accions de l'anterior Consell, ja es podia observar com s'havia aconseguit invertir la corba de descens de població en molts d'estos municipis. Objectius Fer-los més habitables amb la gestió d'una cobertura correcta d'Internet i la implantació de models de vida i incentius per a permetre el desenvolupament d'una vida en igualtat de condicions i servicis, que en altres municipis és la base en la qual hem de continuar treballant per a aconseguir superar este repte.