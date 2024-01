La restauració del 'Parotet' més a prop

L'Ajuntament de València ha adjudicat a l'empresa Salmer Restauración y Conservación el contracte de servicis de neteja, sanejament i repintada posterior de l'escultura d'El Parotet situada a la plaça d'Europa i obra del prestigiós artista valencià Miquel Navarro, a fi de “retornar-li el seu cromatisme original”, ha assenyalat el regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno. El color "blau mediterrani" original de l'escultura s'ha perdut i l'ajuntament escometrà ara la repintada d'esta obra.

La intervenció, el pressupost global de la qual ascendix a un total de 73.151 va ser impulsada durant l'anterior legislatura i consistirà en la inspecció prèvia del seu estat de conservació; l'anàlisi del recobriment existent; la neteja de la brutícia depositada en superfície, amb eliminació d'òxids, i en la preparació de les superfícies per a rebre el recobriment final, conforme a la tonalitat triada pel mateix artista. L'escultura, feta en ferro pintat, està valorada en 1,1 milions d'euros i representa un guerrer, encara que per la seua semblança a una libèl·lula se la coneix com a "Parotet".

Segons ha explicat Moreno, l'objectiu de la intervenció és “evitar la deterioració del bé, protegir-lo i posar-lo en valor, ja que s'ha convertit en un símbol del nostre paisatge urbà. És una obra que va donar a la ciutat en 2003 la Fundació Bancaixa i que representa un guerrer de caràcter totèmic, però que tots coneixem com El Parotet per la seua semblança amb una libèl·lula”.

L'empresa adjudicatària haurà d'escometre els referits treballs en un termini màxim de tres mesos, no prorrogables, en col·laboració amb els tècnics del Servici Municipal de Patrimoni Històric. Amb caràcter complementari a estes obres, es millorarà igualment la il·luminació ornamental del monument.

Moreno ha recordat que totes les despeses inherents a l'ús, la conservació i el manteniment de l'estàtua són a càrrec del consistori segons l'acord aconseguit entre l'Ajuntament de València i la Fundació Bancaixa en el moment de la seua donació.

Obra de l'artista valencià Miquel Navarro, que té una altura de 46 metres i un pes de 93 tones, i, igual que moltes de les seues creacions, destaca per la seua verticalitat, les seues dimensions colossals i per l'acusada estilització de les seues formes. L'escultura està feta en ferro pintat de blau mediterrani i valorada en 1,1 milions d'euros.

El Parotet s'alça des de 2003 a manera de guaita a la rotonda de la plaça d'Europa, al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències i la Torre de França, amb la qual rivalitza en altura. El seu autor, Miquel Navarro, posseïx a València més obres com: Font Pública (més coneguda com La Pantera Rosa), Home Guaita i Motoret.

Retards en la restauració

La regidora de Compromís, Gloria Tello, anterior delegada de Cultura, va assegurar que la restauració d'El Parotet "arriba tard i malament", perquè la previsió era que estiguera acabada l'octubre de l'any passat coincidint amb el 20é aniversari de la seua inauguració. "El Parotet és un símbol per a València, obra d'un dels nostres escultors més valorats i estimats, i esta importància mereixia una gestió compromesa i eficaç que el PP no ha volgut o no ha sabut fer”. El PP, de fet, va denunciar en 2022 el retard en la licitació de la restauració d'El Parotet.