Urtasun respon a Barrera: "Ha volgut muntar un escàndol polític"

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconegut estar sorprés per les reaccions que ha provocat la seua compareixença al Congrés en la qual va al·ludir a la descolonització de museus i ha acusat la dreta de muntar "un escàndol polític".

"Em sorprén un poc que la dreta haja volgut muntar un gran escàndol al voltant d'això", ha argumentat el titular de Cultura, que ha assegurat que els centres museístics espanyols i "el que oferixen, hui en dia, no tenen res a veure amb el que oferien fa 50 anys".

Entre altres veus crítiques, el vicepresident primer de la Generalitat i conseller de Cultura, Vicente Barrera, va acusar el ministre de "comprar la llegenda negra" d'Espanya en parlar de "descolonització" cultural i de voler imposar "una Direcció General de Censura", davant la qual cosa la Comunitat Valenciana actuarà "com a dic de contenció". En este sentit, va instar el representant de l'executiu central a "fomentar la cultura i no dictar-la", al mateix temps que ha cridat altres comunitats autònomes a fer un front comú "davant qualsevol ingerència".

Hui, en una entrevista en Radiocable recollida per Europa Press, Ernest Urtasun ha declarat que "els museus espanyols van obrint-se a noves mirades i a noves lectures des de fa molts anys, són obres vives que van adaptant-se als temps". El ministre no ha concretat cap pla per a la descolonització dels museus, ni tampoc la possibilitat de devolució d'obres a països que van ser colònia.

Urtasun ha esmentat, a col·lació de la polèmica sobre la descolonització, que "directors de grans museus d'Espanya van explicar ahir que ja van aplicant este tipus de coses des de fa algun temps", i ha expressat la voluntat del seu departament de donar continuïtat a això.

"El que vaig dir en la compareixença és que continuarem amb esta mena de coses que, d'altra banda, és una cosa que fan els museus i els experts", ha indicat Urtasun.

Aberració

Sobre la cancel·lació d'obres i festivals en alguns ajuntaments i comunitats autònomes en els quals hi ha governs de coalició amb Vox, el ministre s'ha compromés a "estar molt pendents i reaccionar" des del Ministeri. En este sentit, s'ha referit a casos com el del director artístic Juan Mayorga o l'intent de retirar la subvenció al Premi Miguel Hernández per part de l'Ajuntament d'Orihuela, la qual cosa Urtasun ha qualificat d'"aberració", així com a la cancel·lació del festival Periferias d'Osca.

Finalment, el ministre ha reconegut que "les coses són molt complexes" i des del Ministeri "s'està veient de quina manera es pot ajudar, perquè hi ha alguns ajuntaments que volen mantindre eixa programació i això és més complex; no hi ha una resposta estàndard i anem veient cas per cas", ha explicat el titular de Cultura.