El Consell presumix de xifres “rècord” després d’arribar a 28,5 milions de viatgers en 2023

El sector turístic ja ha superat els efectes de la pandèmia. Així ho van corroborar ahir les dades presentades per la consellera de Turisme, Nuria Montes, en l’estand de la Comunitat Valenciana present en Fitur, que se celebra des d’ahir fins al pròxim 28 de gener al recinte firal Ifema de Madrid. Estes dades reflectixen que el nombre de turistes estrangers va depassar per primera vegada la xifra dels 10 milions. En concret, l’any passat, en van ser 10,2 milions els visitants de fora de les seues fronteres els que va rebre la Comunitat Valenciana, més de mig milió més de persones que en 2019, l’any previ al gran col·lapse provocat per la covid. És només una dada de les moltes que va destacar Montes per a corroborar eixa recuperació del sector, amb xifres de rècord.

“Pràcticament hem polvoritzat tots els rècords”, va recalcar Montes. “A més, la satisfacció general dels nostres turistes està en l’excel·lent (9,2), i ara busquem el 10”, va valorar la consellera, que va emfatitzar el valor “d’un autèntic motor de l’economia de la Comunitat Valenciana”. Quant a les previsions per als resultats d’este 2024, les expectatives no són menys falagueres. Segons l’informe oferit per Turisme Comunitat Valenciana, s’espera que la facturació de les empreses turístiques valencianes cresca un 10 % durant este curs respecte a les dades de 2023. Respecte a les dades ja consolidades d’este passat 2023, destaquen els 28,5 milions de viatgers, entre estrangers i nacionals, que ha rebut la Comunitat Valenciana en l’últim any, en comparació amb els 26,6 que va obtindre en 2022. Així mateix, respecte a les xifres prepandèmia, les vendes s’han incrementat ja un 16,6 % sobre les xifres 2019. Mentrestant, també ha crescut la despesa turística fins a un 23,4 %. Creixement del PIB Estos resultats han propiciat que, en qüestió de quatre anys, i amb una pandèmia i un tancament de fronteres per mig, l’aportació del sector turístic al PIB valencià haja crescut d’un 15,7 a un 16 %, consolidant-se com un dels motors de la seua economia. Tant és així, que també ha crescut la generació d’ocupació per part del sector: en concret, un 6,24 % en l’últim any, en passar de 188.708 empleats en 2022 a 200.481 en 2023. Mentrestant, els aeroports valencians, tant en eixides com en entrades, han registrat un total de 26 milions de passatgers, la qual cosa suposa un augment del 21 %, segons el mateix document presentat per Turisme.