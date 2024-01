Els 26,3 graus de màxima a Xàtiva registrats ahir equivaldrien a més de 44 a l’estiu

Que a Xàtiva fa calor no és una novetat. Els residents de la capital de la Costera estan acostumats al fet que la ciutat siga considerada el “forn” de les comarques centrals, atesa la intensa calor que fa en una gran part de l’any, sobretot a l’estiu. No obstant això, les temperatures que s’estan registrant els últims dies —com ocorre en altres municipis— sí que són diferents de les d’altres anys. Les dades oficials confirmen que ahir, 24 de gener, es va registrar una màxima de 26,3 graus, una cota tèrmica insòlita per a finals de gener.

Així ho han confirmat els tècnics de la delegació autonòmica de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), constatant que els termòmetres estan marcant dades inusuals: “La temperatura màxima normal del 24 de gener a Xàtiva és de 16,5, hui —ahir per al lector— se n’han registrat 26,3, per tant, quasi 10 °C més. Vos ho mostrem de manera visual. El segment negre és l’anomalia de hui, i, si la traslladem a l’estiu, tindríem més de 44 °C”, assenyalen. Pues es exactamente como lo dices. La temperatura máxima normal del 24 de enero en Xàtiva es de 16.5, hoy se han registrado 26.3, por tanto casi 10 ºC más.

Os lo mostramos de forma visual. El segmento negro es la anomalía de hoy, si la trasladamos al verano tendríamos más de 44ºC https://t.co/QEnYsWPvDj pic.twitter.com/ZFMYTQTsBp — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 24 de enero de 2024 En l’Aemet recullen el guant llançat pel comunicador científic José Miguel Viñas, meteoròleg de Meteored, que indica en el seu perfil personal de la xarxa social Twitter una conclusió similar: “Els quasi 26 °C de hui (24 de gener) a Xàtiva són equivalents a ~45 °C a mitjan juliol (anomalies càlides del mateix ordre). I demà més…”. Los casi 26 ºC de hoy (24 de enero) en #Xátiva son equivalentes a ~45 ºC a mediados de julio. (Anomalías cálidas del mismo orden). Y mañana más... 🙄 Vía @RAM_meteo pic.twitter.com/JeQoBRitai — José Miguel Viñas (@Divulgameteo) 24 de enero de 2024 Hui podria fer encara més calor I la previsió llançada per l’Aemet indica que hui podria fer encara més calor. Des de l’Aemet assenyalen que la màxima podria ser de fins a 28 graus centígrads en les hores centrals del dia. No obstant això, si s’analitzen les gràfiques dels pròxims dies, tot apunta a un continuat descens tèrmic, que finalitzaria dilluns que ve amb una probabilitat de fins al 75 % de pluges. Moltes són les veus que parlen sobre la més que possible repetició d’episodis climàtics extrems en els pròxims anys. I la situació els està donant la raó. El canvi climàtic ha arribat. De fet, des de l’agrupació local Xàtiva Unida han llançat una pregunta davant de la informació compartida en xarxes socials: “Anomalies o canvi climàtic?”. Anomalies o canvi climàtic ? https://t.co/xfP0MVC0S3 — Xàtiva Unida (@XativaUnida) 25 de enero de 2024