Mor una dona en caure a les vies del metro a Àngel Guimerà

Una dona de 43 anys ha mort, esta matinada, després de caure de manera accidental a les vies del metro en la parada d’Àngel Guimerà de València. Pel que sembla, la víctima caminava trontollant-se producte de l’alcohol o les drogues, segons els testimoniatges recollits per la Policia en el lloc.

L’accident mortal s’ha produït minuts després de les dotze de la mitjanit quan el CICU ha rebut un avís de la caiguda d’una dona embriaga a les vies des de l’andana a l’estació de metro d’Àngel Guimerà.

Agents de la Policia de la Generalitat hi han acudit immediatament, en tractar-se d’instal·lacions d’FGV, i, quan han arribat al lloc, la dona encara estava viva, però molt greu. Una unitat del transport no assistit (TNA) ha atés, en un primer moment, la dona, però, atesa la seua gravetat, ha requerit una ambulància del SAMU. No obstant això, el personal mèdic només ha pogut finalment confirmar la seua defunció cap a la una de la matinada.

La Policia Nacional investiga les circumstàncies del succés. Segons testimonis que es trobaven en l’andana en el moment de l’accident, la dona mostrava signes d’anar mig atordida just abans de precipitar-se a les vies. Ells mateixos l’han treta abans que arribara el metro, però, a causa del colp de la caiguda, es trobava en estat greu i finalment ha mort.

La víctima és una dona de 43 anys amb problemes de toxicomania. El Jutjat d’Instrucció número 21 de València, en funcions de guàrdia, ha procedit a l’alçament del cadàver, que ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València. En l’autòpsia es determinarà també si la dona havia consumit algun tipus de substància estupefaent i el grau d’alcohol en sang.