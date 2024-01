Negociació per a pagar part de les fitxes dels jugadors en pagarés

Els executius del València CF negocien un préstec de fins a nou milions d’euros a fi d’afrontar, el mes de febrer, la primera part de les fitxes anuals dels jugadors de la primera plantilla. Actualment, raó per la qual s’explica, entre altres situacions, que Peter Lim no haja decidit escometre cap operació de mercat fins que es concrete la venda de Koba Koindredi per tres milions d’euros a l’Estoril. El club s’enfronta al difícil context de no trobar línies de crèdit en el mercat financer tradicional a causa de les limitacions que oferix la seua economia.

En este sentit, de fet, no seria la primera vegada que el València ha recorregut a empreses de finançament no bancàries o partners financers. Per exemple, el novembre de 2022, l’informe dels comptes anuals reflectia que l’entitat de Mestalla va acordar amb els seus futbolistes retardar una part de les fitxes, la corresponent a febrer de 2022. Per a fer-ho, va demanar finançament per un valor superior als 10 milions d’euros perquè els jugadors cobraren les quantitats pendents, amb la data límit del 31 de desembre de 2022 i amb indemnitzacions en forma d’interessos. En aquells dies, el València ja havia complit amb la devolució de l’anterior préstec que li va atorgar Gedesco per a pagar als futbolistes l’any de la pandèmia, 2020, quan va sol·licitar també una línia confirming de sis milions.

Fonts del club indiquen que no donaran publicitat dels moviments que afecten la seua economia. No obstant això, no desmentixen la informació i afigen que “recórrer a pagarés seria el més normal”.

D’altra banda, les mateixes fonts admeten l’existència d’una negociació per a renovar, almenys durant mig any més, la pòlissa de crèdit que té oberta des de fa un any, des de gener de 2023. Des del club, mentrestant, s’al·ludix al fet que acudir com a baló d’oxigen a finançament no bancari per a donar resposta als pagaments salarials de les plantilles professionals és una pràctica habitual en el futbol espanyol. Fins i tot, en èpoques passades prèvies a l’arribada de Peter Lim a València, com ja va ocórrer amb l’expresident Manuel Llorente.