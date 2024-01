El Consell informarà dimecres a les Corts dels diners que exigirà del Fons d'Anivellament

L'executiu de Carlos Mazón va convocar este dijous la comissió mixta Consell-Corts sobre finançament per a dimecres que ve, 31 de gener. La cita tindrà lloc al parlament valencià i, segons l'orde del dia, s'abordarà l'informe de la primera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de la legislatura, es debatran propostes i objectius de cara al pròxim fòrum de les comunitats amb Hisenda i s'exposarà l'informe elaborat per la comissió d'experts, en el qual, entre altres coses, es xifrarà la quantitat a reclamar del fons d'anivellament.

Esta comissió ha de reunir-se abans de cada conclau amb Hisenda, per la qual cosa la pròxima trobada podria ser imminent. De fet, la ministra María Jesús Montero va revelar ahir que durant el mes de febrer anirà cridant les autonomies per a negociar la quitació del deute que Moncloa ha posat damunt de la taula després del pacte d'investidura amb ERC.

Pese al requisit que hi haja una trobada prèvia a cada CPFF, este òrgan no es va reunir abans del fòrum celebrat al desembre. Sí que ho farà dimecres que ve i entre altres coses es donarà compte d'aquella primera cita, en la qual el Ministeri va fixar els nivells de dèficit per al subsector autonòmic, deixant el Consell amb un forat de 500 milions en els seus comptes en assignar-li menys marge del previst per Mazón en els pressupostos.

A més, es debatran les "propostes i objectius" amb els quals acudir al pròxim conclau, encara sense data. En el primer, la consellera d'Hisenda, Ruth Merino, va acudir amb la "prioritat" d'exigir la reforma integral del sistema. També va reclamar un dèficit asimètric per a la C. Valenciana que li permeta desviar-se un poc més de les normes d'estabilitat i que hauria de negociar-se en eixa següent cita i el fons d'anivellament al qual este dijous va tancar la porta la mateixa Montero.

A eixe respecte, la comissió també presentarà als partits de les Corts les conclusions dels experts en finançament, que van ser nomenats fa un mes per Merino per a actualitzar les xifres que constaten l'infrafinançament valencià i acudir amb els "deures fets" a les trobades amb Hisenda. Entre altres coses, hauria de detallar-se llavors l'import del Fons d'Anivellament que, segons els experts, necessita la C. Valenciana per a convergir amb la mitjana quant als recursos que rep de l'Estat.

Segons la consellera, esta xifra rondarà els 1.500 milions. Per la seua banda, Fedea la va xifrar en un estudi recent en 1.150, uns 350 milions per davall. En eixos càlculs, l'autonomia es quedava a 3 punts de la mitjana, per la qual cosa des del Consell assenyalen que no assumixen eixos càlculs com a propis i esperen el dictamen dels experts.