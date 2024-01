Els sindicats exigixen un pla per a rejovenir la plantilla municipal

Diverses de les centrals sindicals amb representació a l'Ajuntament de València han coincidit a mostrar la seua preocupació per l'envelliment de la plantilla municipal, circumstància que s'ha agreujat en els últims anys, però que els governants de la ciutat coneixen des de fa més d'una dècada.

Tal com va publicar ahir Levante-EMV, més del 50 % dels 5.398 treballadors del consistori tenen més de 50 anys, el 18 % més de 60 anys, i dos de cada tres empleats públics ja estan en la franja de 45 a 55 anys. Això significa, segons confirmen fonts de la Junta de Personal, que este mateix exercici es jubilaran 200 persones, i en la dècada vinent, vora 2.000.

Fonts de l'SPPLB, sindicat de policies i bombers que ara ja és present en tots els servicis municipals, reclamen que es redacte i aprove un pla de rejoveniment de la plantilla de l'Ajuntament de València. «De fet -ha afegit un portaveu- serà un objectiu fonamental del nostre sindicat per a la firma del pròxim conveni col·lectiu». Per a esta central sindical, igual que s'està finançant empreses privades amb diners públics per a incentivar prejubilacions o baixes de persones joves, amb edats fins i tot per davall dels 50 anys, les administracions, amb més raó, han d'afavorir i incentivar que la gent jove puga accedir a la funció pública. Per a cobrir les places vacants i millorar i ampliar els servicis municipals.

No en va, fonts del CSIF assenyalen que urgix escometre «una agilitació dels processos d'estabilització, de manera que es desembossen, perquè s'execute una cobertura automàtica de places vacants, ja que en l'actualitat poden passar anys sense cobrir-se». Fa falta també que hi haja «més processos d'oposicions i la creació de borses per a cobrir baixes o vacants immediatament», insistixen estos portaveus. La plantilla, lamenten des del CSIF, «està envellida i desmantellada» per eixa falta de recanvis. En semblants termes s'expressen en CCOO. Els seus portaveus recorden que en diverses ocasions han advertit que este problema «no és nou». En Policia Local i Bombers, s'ha solucionat en gran manera perquè s'han convocat nous processos selectius, però fins fa poc «la situació era agònica». En la resta de servicis de l'Administració general «hi ha greus mancances», com s'ha demostrat en la falta de treballadors per a cobrir les vacants a les biblioteques municipals «que obliguen a tancaments parcials d'alguns centres».

Concentrar oposicions

Les solucions les apunten des d'UGT. Un portaveu apunta que «per a agilitar» la convocatòria de nous oposicions i agilitar els procediments administratius complexos que impliquen estos processos de selecció de personal, «s'haurien de concentrar les oposicions», una fórmula legal, «encara que les corporacions no volen aplicar-la, perquè implica perdre el control sobre els processos selectius esmentats». Després d'uns anys de retallades, «la taxa de reposició, que arriba al 120 % en servicis socials, sanitat o emergències, i supera el 100 % en altres servicis, no és un impediment hui». És una qüestió que han d'escometre amb decisió els gestors públics perquè «si l'ajuntament no compta amb personal suficient i qualificat, el servici públic als ciutadans se'n ressent».

És més, des de 2017, hi ha un Pla d'ordenació de recursos humans, que va catalogar per categories i edats la plantilla de l'Ajuntament de València. Des de llavors no hi ha hagut «avanços destacables», la qual cosa obri la possibilitat a alguns partits polítics «per a deixar llanguir els servicis públics per a després externalitzar-los amb l'excusa que l'Administració no pot prestar-los».