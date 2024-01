Fins a 8 companyies opten a subministrar 57 autobusos de l'EMT

Fins a un total de huit empreses s'han presentat a la licitació llançada per EMT València per a la compra de 57 nous autobusos elèctrics i híbrids per uns 30 milions d'euros. La companyia ha obert el sobre tècnic amb totes les ofertes de les empreses que hi concorren, totes capdavanteres del sector com MAN, Irizar, Solaris Bus, Iveco, Mercedes, Ebusco, BYD Europe i Swich Mobility.

A la fi del 2024 arribaran a EMT València eixos 26 autobusos elèctrics i 31 híbrids articulats, "amb l'objectiu clarament sostenible de mitigar les emissions de gasos contaminants i reduir l'edat mitjana de la flota", subratllen fonts de la companyia pública. L'Empresa Municipal de Transports aposta d'esta manera "pel procés de modernització de la seua flota". A la fi de 2024, "disposarà d'un total de 48 autobusos elèctrics i 285 híbrids". Amb la compra plantejada per a la incorporació de nous mitjans no contaminants, "un 68 % dels autobusos seran elèctrics o híbrids i un 32 % de biodièsel". D'esta manera, "es reduirà considerablement l'edat mitjana de la flota d'autobusos d'EMT València", que passarà dels 9,6 anys actuals als 8,2. El 60 % de la flota tindrà "una edat mitjana menor de 5 anys. En ciutats com Sevilla o Sant Sebastià, l'edat mitjana se situa en el 9,8 i 8 respectivament". Madrid està en el 4,55 i Barcelona en el 6,5, finalitzen estes fonts.