'Las hilanderas' i 'La jove de la perla' es veuen les cares a València

Que dos de les majors obres mestres de la Història de l'Art -Las hilanderas, de Velázquez, o La jove de la perla, de Vermeer- isquen dels seus museus de referència -El Prado i el Mauritshuis de la Haia, respectivament- és quasi impossible. No obstant això, el Casino d'Agricultura, per obra i pinzell de l'artista mallorquí Girbent, ha aconseguit posar cara a cara eixes dos grans peces. En la seua versió còpia i amb la veritat per davant.

La mostra "El Girbent copista en la Col·lecció Rimontgó" reunix set pintures de l'artista Girbent pertanyents a esta col·lecció valenciana. Entre les peces destaquen una còpia de Las hilanderas, de Velázquez, de la mateixa grandària que l'original, i dos de les obres més conegudes de Vermeer: La jove de la perla i L'astrònom. L'exposició exhibix també pintures que el mallorquí ha fet d'interiors de museus i inspirades en el cinema.

Entre els temes essencials de l'exploració estètica de l'artista destaquen la revisió de la tradició pictòrica occidental des d'una perspectiva contemporània i el seu continu qüestionament sobre la dicotomia original-còpia i les paradoxes que comporta. Sobre este tema, l'artista explica a Levante-EMV que "en pintura, les còpies no existixen; totes són originals. Una pintura, per definició, és una singularitat. Jo defense esta tesi com una inversió del paradigma platònic de la còpia i el model", assenyala Girbent.

Al costat de les obres, la mostra organitzada per la fundació El Secreto de la Filantropía projecta el documental El Vermeer número 36, que recull una de les propostes més singulars de l'artista, amb L'astrònom de Vermeer com a protagonista, que va tindre lloc en 2017. Aquell "experiment" va comptar amb una treballada posada en escena per a mostrar al públic com pot ser de prima la línia que separa una obra de valor incalculable d'una altra insignificant. "Res és obvi a simple vista", conclou l'artista, l'exposició del qual es podrà visitar al Casino d'Agricultura fins al 30 abril.