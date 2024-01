El mercat laboral valencià es frena en el tancament de 2023

El mercat laboral valencià va tindre un exitós any 2023, però, en el tram final, va evidenciar un clar esgotament, segons l’Enquesta de població activa (EPA) publicada hui per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La Comunitat Valenciana va tancar el passat exercici amb 2,3 milions de persones ocupades, la qual cosa implica que, al llarg d’eixos dotze mesos, l’economia local va ser capaç de crear 82.100 ocupacions netes i, per tant, va tindre un increment del 3,7 % respecte a 2022. El percentatge és similar al de la mitjana espanyola, que va ser del 3,83 %. A Espanya es van generar 783.000 llocs de treball.

No obstant això, el quart trimestre de 2023 va posar en relleu que la bona marxa del mercat laboral dels últims exercicis pot haver tocat sostre. I és que, entre octubre i desembre, el nombre d’ocupats a l’autonomia es va reduir en 20.500 (un 0,88 % menys que en el tercer trimestre). La dada és significativa, sobretot si tenim en compte que, en el conjunt d’Espanya, la reducció va ser de 19.000, un 0,09 % menys. De fet, només Balears, amb 94.400, va tindre pitjors registres que la Comunitat Valenciana. Atur La situació es reproduïx quan es fa una anàlisi de la desocupació. L’autonomia va acabar 2023 amb 333.100 aturats. Si s’analitza el que ha succeït en el conjunt de l’any, el balanç és positiu, atés que el nombre de persones que no tenien un treball es va reduir en 14.000 (un 4 % menys), però si la comparativa es fa del quart al tercer trimestre, l’atur augmenta en 23.000 persones, un 7,4 % més. De nou, la Comunitat Valenciana ocupa el segon lloc en este escalafó negatiu i, de nou, és Balears la que la supera, amb un increment de 33.600. Cal no oblidar que ambdós són dos dels principals territoris turístics d’Espanya i que el quart trimestre s’inicia just després de la fi de la temporada estiuenca. Taxa d’atur La taxa d’atur a l’autonomia es va situar, en finalitzar l’any passat, en el 12,65 %, quasi un punt per damunt de l’espanyola, que està en l’11,76 %. A la Comunitat Valenciana, este barem està més elevat en les dones (14,48 %) que en els homes (10,98 %). A l’hora de contextualitzar les dades, cal no oblidar que la Comunitat Valenciana va aconseguir en 2023 augmentar de manera rellevant el seu nombre d’actius, és a dir, els majors de 16 anys en disposició de treballar. El total està en 2,633 milions de persones, amb una pujada del 2,65 % interanual, és a dir 68.100 més, encara que el quart trimestre només va sumar-ne 2.400. Clar que en la mitjana espanyola es va produir un descens intertrimestral de 43.600 actius.