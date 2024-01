Oportunitat per a assentar-se en el ‘play-in’

El València Basket, muntanya russa de sensacions i d’emocions, està en disposició d’aclarir de sobte els dubtes que puga haver-hi al voltant seu fent un salt en la temporada i assaltant una de les pistes més exigents de la Turkish Airlines EuroLeague. Tres victòries aconseguides de manera consecutiva fan que l’equip dirigit per Álex Mumbrú afronte el partit d’esta nit contra el Baskonia Vitòria-Gasteiz convençut no només de les seues possibilitats, sinó també d’imposar-se a un rival que, segons els precedents a domicili, no li va bé. Serà, sens dubte, una prova de foc, però també una oportunitat grandíssima per a assentar-se en la zona noble de la classificació. Els valencians, dècims en la taula amb 22 punts, tenen els bascos a només una victòria de diferència, per la qual cosa assaltar el Fernando Buesa Arena suposaria un important colp sobre la taula. I, de pas, agafar força en un play-in que no se li ha d’escapar als valencians.

Això no obstant, el València Basket afronta el partit després de netejar la ment i carregar les piles després dels quatre dies de descans entre el seu últim compromís (contra el Basket Saragossa) i el de hui a Vitòria, encara que haja refredat la tendència tan a l’alça com positiva que arrossegaven els taronja. Malgrat això, l’entrenador català recupera un efectiu en les seues files. Stefan Jovic, que es va perdre el partit contra el Saragossa per uns problemes a l’esquena, tornarà a ser utilitzat pel seu tècnic, mentre que Bouba Touré no hi estarà disponible, també, per unes molèsties a l’esquena. D’esta manera, i, amb tot, el València Basket eixirà a un enfrontament que, tal com va catalogar l’ala-pivot Damien Inglis en la seua compareixença davant dels mitjans de comunicació, afronten, dins del vestuari, com “una revenja”. “És un partit molt important per a nosaltres. Hem perdut contra ells dues vegades esta temporada i realment volem prendre’ns la revenja. Són set vegades consecutives les que València Basket ha perdut contra Baskonia, així que farem tot el possible per a guanyar”, va dir el de Caiena.

No obstant això, el desafiament d’assaltar el Fernando Buesa Arena no serà una tasca senzilla, tant per l’escenari com per un adversari que, malgrat que es trobe a dos punts, és un os dur de rosegar. A més, no li ha anat bé a un València Basket que aterra a la contesa amb un balanç d’11-11. Es tracta del territori en el qual pitjor percentatge de triomfs té en Lliga Endesa; en competicions europees, de les cinc visites a Vitòria, només van aconseguir un triomf. Va ser en la temporada 2017-18, en Lliga Regular, i amb un marcador de 63-80. No en va, la seua última visita va fer mal en les profunditats de l’entitat, ja que els bascos van véncer per una diferència de quasi 40 punts (114-75). Per a més inri, en la seua plantilla poden presumir de tindre Chima Moneke, tercer jugador més valorat de la competició, i Markus Howard, segon màxim anotador i el que més triples encistella. I, a causa de la lesió de lligament lateral intern de Chris Chiozza, Baskonia va moure fitxa per a incorporar, procedent del Boulogne-Levallois francés, el veterà base Jordan Theodore. Malgrat que hi haja la sensació que les possibilitats de triomf siguen mínimes, València Basket, després d’eixir del sot de resultats negatius que va patir entre finals de 2023 i principis de 2024, les seues tres victòries consecutives reforcen un equip que anirà al Fernando Buesa Arena sense por, amb personalitat i, sobretot, amb l’objectiu de minimitzar les virtuts de Baskonia.

Álex Mumbrú va assegurar que han de “controlar molt” el ritme de partit, perquè els vitorians “són de tirar molt de tres”, i el seu equip, “tot el contrari”. En roda de premsa va advertir que este és el primer de tres partits fora de casa en Eurolliga i que s’hi trobaran un equip amb moltes possessions, per la qual cosa hauran d’evitar les pèrdues per a tindre opcions. Mumbrú va elogiar el partit de Baskonia contra l’Estrela Roja i va recordar que, en l’últim xoc contra els vitorians, van controlar “totalment” la primera part, tot i que, més tard, “van caure en la desesperació” en el tercer quart, quan al Baskonia li van començar a entrar els triples.

No obstant això, va dir que el partit al Fernando Buesa Arena no és un desafiament, “però és clar que” volen “fer una bona faena”, sobretot perquè “si guanyes un o dos partits seguits vas cap amunt” i este partit podria afermar el top deu dels valencians de cara a passar als quarts de final de la competició. “Queden molts partits i els clau vindran més al final, tal com està la classificació. Podria ser clau el de Milà i, ara, el de Baskonia”.